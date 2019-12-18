Hơn 1 tháng ly hôn, Thanh Bình bất ngờ chia sẻ lạ kèm chiếc nhẫn cưới trên tay?

Hậu trường 18/12/2019 17:26

Động thái mới của diễn viên Thanh Bình sau hơn 1 tháng trở lại với cuộc sống độc thân thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Mới đây, diễn viên Thanh Bình khiến dư luận xôn xao khi đăng tải lên Story Facebook dòng trạng thái lạ: "Đời người ngắn tựa gang tay, thương nhau chẳng hết, đắng cay làm gì". Cùng với đó, nam diễn viên còn chia sẻ kèm bức ảnh chiếc nhẫn vàng trên tay.

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Đây là lần hiếm hoi Thanh Bình chia sẻ về chuyện tình yêu từ khi công khai ly hôn - Ảnh: FB

Điều gây chú ý là chiếc nhẫn bằng vàng trên tay Thanh Bình có thiết kế tương tự như nhẫn cưới. Điều này khiến không ít người đoán rằng nam diễn viên vẫn giữ lại nhẫn cưới làm kỷ niệm dù hôn nhân với Ngọc Lan đã "gãy gánh giữa đường".

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Hiện Thanh Bình đã dọn đến nhà mới và bắt đầu cuộc sống độc thân - Ảnh: FB

Trước đó, vào ngày 13/11, Ngọc Lan xác nhận ly hôn với Thanh Bình bằng một status dài trên trang cá nhân. Không lâu sau, diễn viên Thanh Bình cũng lên tiếng và khẳng định không có ai tác động vào quyết định của mình và vợ cũ.

Cặp đôi chia tay trong êm đẹp. Dù đường ai nấy đi, họ vẫn có mối quan tâm chung đó chính là bé Louis, trái ngọt của cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm.

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Hình ảnh được đăng tải vào cuối năm 2018, lúc này, vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn đang rất mặn nồng - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Thanh Bình sống khép kín hơn, hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư hay công việc lên mạng xã hội. Riêng Ngọc Lan, cô có nhiều động thái chứng minh cuộc sống vẫn rất tốt đẹp sau biến cố hôn nhân.

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