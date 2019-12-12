Hậu ly hôn, Thanh Bình sụt cân, đăng status tâm trạng: 'Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?'

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Thanh Bình bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến người hâm mộ lo lắng.

Hậu ly hôn Ngọc Lan, nam diễn viên Thanh Bình không chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư với công chúng. Tuy nhiên, mới đây Thanh Bình vừa chia sẻ dòng trạng thái khá dài nói về nỗi cô đơn trên trang Facebook cá nhân:

“Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?

Ai sẽ lau khô đôi mắt cay

Ai cũng ôm cô đơn, ai cũng say với nỗi buồn

Ai cũng có vết thương trong tâm hồn

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết đi về đâu đây?...”

Bài đăng của Thanh Bình - Ảnh: FB

Trước đó, nam diễn viên còn chia sẻ về việc cân nặng giảm đến khó tin chỉ sau một thời gian giảm cân: “Không thể tin được lại có ngày mình còn có nhiêu đây kg. Giảm cân thành công, nhưng cơn gió nhẹ cũng làm anh liêu xiêu. Ps: 62kg là số kg lúc còn học lớp 8, hồi đó múi cục cục, còn bây giờ ốm mà không thấy múi đâu”.

Nam diễn viên chia sẻ việc giảm cân thành công - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Thanh Bình, bạn bè và người hâm mộ mong nam diễn viên sẽ sớm lấy lại tinh thần và vượt qua biến cố gia đình: “Chị hiểu được tâm trạng của em, chúc em vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, “Cố lên anh Bình”, “Càng đọc càng đau lòng”, “Mạnh mẽ lên anh nhé!”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, sau khi “đường ai nấy đi”, Thanh Bình và Ngọc Lan vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-thanh-binh-sut-can-dang-status-tam-trang-sai-gon-khi-yeu-duoi-ta-biet-dua-vao-ai-day-346224.html