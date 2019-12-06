Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và gợi cảm, tích cực 'thả thính' hậu ly hôn Thanh Bình

Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11 vừa qua khiến người hâm mộ tiếc nuối. Bởi đây từng được xem là "đôi trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Sau 3 năm mặn nồng, vợ chồng nghệ sĩ chia tay trong êm đẹp, con trai sống với mẹ.

Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn sau thời gian chung sống...

... bé Louis sống cùng mẹ, Thanh Bình được quyền thăm nom bất kỳ khi nào rảnh - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Thanh Bình sống kín tiếng hơn. Anh hạn chế đăng ảnh bản thân hay chia sẻ về cuộc sống độc thân. Ngược lại, diễn viên Ngọc Lan lại tích cực chứng minh bản thân vẫn sống tốt sau khi hôn nhân đổ vỡ.