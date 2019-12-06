Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và gợi cảm, tích cực 'thả thính' hậu ly hôn Thanh Bình

Hậu trường 06/12/2019 15:07

Những thay đổi tích cực của diễn viên Ngọc Lan sau gần 1 tháng làm mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và người hâm mộ.

Ngọc LanThanh Bình chính thức xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11 vừa qua khiến người hâm mộ tiếc nuối. Bởi đây từng được xem là "đôi trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Sau 3 năm mặn nồng, vợ chồng nghệ sĩ chia tay trong êm đẹp, con trai sống với mẹ.

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Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn sau thời gian chung sống...
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... bé Louis sống cùng mẹ, Thanh Bình được quyền thăm nom bất kỳ khi nào rảnh - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Thanh Bình sống kín tiếng hơn. Anh hạn chế đăng ảnh bản thân hay chia sẻ về cuộc sống độc thân. Ngược lại, diễn viên Ngọc Lan lại tích cực chứng minh bản thân vẫn sống tốt sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Cô thường xuyên cập nhật ảnh đời thường và công việc lên trang cá nhân. Bà mẹ đơn thân "lột xác" ngoạn mục về diện mạo, trở nên xinh đẹp, gợi cảm và cá tính hơn.

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Ngọc Lan thay đổi phong cách....
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... thường xuyên chọn những 'bộ cánh' cắt xẻ táo bạo khoe thân hình gợi cảm - Ảnh: FB
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Trước đây, cô rất hiếm khi chọn những trang phục mỏng tang, hay cắt xẻ táo bạo như vậy - Ảnh: FB

Mới đây, chân dài này còn gây bất ngờ với tài "thả thính" bằng thơ. Bà mẹ một con chia sẻ bức ảnh chứng minh nhan sắc ngày càng thăng hạng kèm chú thích: "Sáng nay trời se lạnh/Báo hiệu đông đã về/Còn anh sao đứng đó/Chưa chịu về bên em?".

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Sau ly hôn, cô tâm niệm: 'Hôm qua là quá khứ, ngày mai là điều bí ẩn, chỉ có hôm nay là một món quà' - Ảnh: FB
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Dù là ảnh đời thường hay tham gia sự kiện, Ngọc Lan cũng cho mọi người thấy vẻ rạng rỡ trên gương mặt - Ảnh: FB

Trước đó, cô nàng đã viết tâm thư xin phép dân mạng được đăng những câu thơ ngôn tình, rắc thính: "Mình mê đọc sách, nhất là tiểu thuyết ngôn tình đẫm lệ, nên mình có kha khá vốn liếng về các câu ngôn tình rắc thính các kiểu. Mỗi ngày mình rắc 1 ít thính thì có được không ạ, chắc đâu có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục gì đâu há. Thích viết ngôn tình lắm mà ngại".

360 độ sao Việt ngày 6/12/2019: Hồ Ngọc Hà khoe ảnh Kim Lý chụp lén, Ngọc Lan công khai 'thả thính' hậu ly hôn

360 độ sao Việt ngày 6/12/2019: Hồ Ngọc Hà khoe ảnh Kim Lý chụp lén, Ngọc Lan công khai 'thả thính' hậu ly hôn

Nhất cử nhất động của sao Việt trong ngày: Hậu ly hôn, Ngọc Lan đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Thậm chí, nữ diễn viên còn công khai "thả thính" trên trang cá nhân

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