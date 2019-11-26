Bị antifan mỉa mai vì quá chăm đăng ảnh xinh đẹp hậu ly hôn, Ngọc Lan đáp trả cực tinh tế

Sau khi công khai việc ly hôn, nữ diễn viên Ngọc Lan liên tục thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Hậu “đường ai nấy đi’ với Thanh Bình, nữ diễn viên Ngọc Lan đã lấy lại tinh thần và tích cực hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục cập nhật hình ảnh khi tham dự các sự kiện giải trí đến người hâm mộ. Qua những hình ảnh đăng tải, Ngọc Lan nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.

Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hậu ly hôn - Ảnh: FB

Loạt hình ảnh sự kiện mới đây của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Tuy nhiên, dưới bài đăng của Ngọc Lan, một cư dân mạng đã để lại bình luận tỏ ý khó chịu khi cô liên tục đăng ảnh lên trang cá nhân: “Tôi không thích con nhỏ này, mới ly hôn chồng mà chụp hình đăng lên quá trời, làm như đẹp lắm”.

Trước thái độ mỉa mai của antifan, Ngọc Lan đã có màn đáp trả đầy tinh tế và hài hước khiến người hâm mộ nữ diễn viên vô cùng hả hê. Cụ thể, nữ diễn viên đã chia sẻ một bức ảnh mang dáng vẻ đượm buồn của mình kèm chú thích: “Em buồn vầy được chưa chị”. Bên cạnh đó, cô còn không quên nhắn gửi thêm: “Chị không thích em nhưng em rất thích chị nè”.

Màn đáp trả hài hước của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Ngay lập tức, cách ứng xử thông minh của Ngọc Lan đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ cộng đồng mạng: “Chị đẹp của em xuất sắc quá”, “Đâu ra người vừa đẹp, vừa tinh tế rồi tế nhị thế này”, “Thật là ngưỡng mộ Ngọc Lan”...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-antifan-mia-mai-vi-qua-cham-dang-anh-xinh-dep-hau-ly-hon-ngoc-lan-dap-tra-cuc-tinh-te-345106.html