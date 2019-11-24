Thanh Bình gây hoang mang với động thái lạ hậu ly hôn Ngọc Lan

Sau khi chia tay, mọi động thái của diễn viên Thanh Bình và vợ cũ Ngọc Lan đều nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Sau thời gian mặn nồng và có một con trai chung, giữa tháng 11, Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức xác nhận ly hôn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau khi chia tay, bé Louis ở với mẹ, Thanh Bình có thể đến thăm con trai bất kỳ lúc nào.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan tập trung cho công việc. Cô chăm khoe ảnh bản thân hơn - Ảnh: FB

Thanh Bình gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh đưa con trai đến thăm mẹ Ngọc Lan, chứng minh quan hệ mẹ vợ và con rể cũ vẫn rất tốt - Ảnh: FB

Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống và cuộc sống của cả hai sẽ bình yên sau biến cố hôn nhân thì mới đây, Ngọc Lan lại vướng nghi vấn bất hòa với mẹ ruột. Mặc kệ tin đồn, bà mẹ đơn thân vẫn thoải mái ăn mặc xinh đẹp, rạng rỡ tham gia sự kiện. Bên cạnh đó, mẹ ruột Ngọc Lan cũng lên tiếng phản bác tin đồn “cơm không lành, canh không ngọt” với con gái.

Như mọi khi, nàng 'kiều nữ' chọn cách im lặng giữa bão dư luận - Ảnh: FB

Trong khi vợ cũ chọn cách bỏ ngoài tai mọi thị phi, tập trung hết sức lực cho công việc thì diễn viên Thanh Bình lại có động thái lạ. Anh khiến bạn bè, người hâm mộ lo lắng khi đổi avatar và ảnh bìa Facebook cá nhân sang màu đen ảm đạm và hoa bồ công anh cũng trên nền đen.

Động thái bất ngờ của Thanh Bình gây chú ý - Ảnh: FB

Dù không rõ nam diễn viên đang gặp chuyện gì nhưng rất nhiều người đã gửi lời hỏi thăm dưới bài viết, động viên Thanh Bình mạnh mẽ vượt qua mọi biến cố.

Bất ngờ với mối quan hệ hiện tại giữa mẹ ruột Ngọc Lan với con rể cũ Thanh Bình Dù đã chính thức ly hôn nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ vợ cũ. Anh được mẹ ruột Ngọc Lan yêu thương và quý mến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-binh-gay-hoang-mang-voi-dong-thai-la-hau-ly-hon-ngoc-lan-344942.html