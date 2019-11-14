Sao Việt phản ứng khi Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn, bất ngờ nhất là lời nhắn của Kiều Trinh

Hậu trường 14/11/2019 15:59

Diễn viên Kiều Trinh, Hồ Bích Trâm, Quang Đăng... cùng đông đảo đồng nghiệp bày tỏ sự cảm thông khi Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn.

Giữa lúc dư luận đang đồn đoán về chuyện hôn nhân với diễn viên Thanh Bình đổ vỡ, tối 13/11, Ngọc Lan chính thức thừa nhận việc ly hôn.

Ngọc Lan tag tên Thanh Bình trong bài viết trên trang cá nhân: "Thật sự rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng vì chuyện riêng tư của hai đứa nhưng quả thật cả hai đều cần một khoảng lặng thật sự trước khi quyết định chính thức nói ra điều mà có lẽ mọi người đã đoán được: Lan và Bình đã chính thức thỏa thuận ly hôn!".

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Sau khi bố mẹ ly hôn, bé Louis ở với mẹ. Thanh Bình sẽ cùng vợ cũ chăm sóc và nuôi dạy con trai - Ảnh: FB

Mỹ nhân phim "Bán chồng" cho biết, đây là quyết định của cả hai và không có ai tác động hay chia rẽ: "Chúng tôi đã chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người!".

Sau chia sẻ của Ngọc Lan, Thanh Bình cũng lên tiếng phủ nhận chuyện có “người thứ 3” khiến hôn nhân đổ vỡ. Nam diễn viên hi vọng mọi người ngừng bàn tán về chuyện này.

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Trên trang cá nhân, cặp đôi vẫn giữ nguyên tất cả những hình ảnh ngày còn hạnh phúc - Ảnh: FB

Dù vô cùng tiếc nuối trước cái kết không trọn vẹn của cặp đôi, nhưng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng tỏ ra cảm thông với quyết định của Ngọc Lan và Thanh Bình.

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Rất nhiều đồng nghiệp vào động viên và chúc cặp đôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới thật vui vẻ - Ảnh: FB

Diễn viên Kiều Trinh bày tỏ: "Chia buồn cùng 2 em. Cố gắng cùng nhau vì Louis nha em"; Lê Nguyên Bảo, Cát Tường nhắn nhủ: "Một con đường mới sẽ mở ra. Thương, và mong anh chị luôn bình an!"; "Chúc hai em luôn có được sự bình an và hạnh phúc trên con đường của chính mình". Hồ Bích Trâm động viên Ngọc Lan: "Thương! Hãy mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ như chị Lan em từng biết nhé!".

Trong khi đó, vợ Đăng Khôi nhắn nhủ: "Dù quyết định thế nào thì Thủy Anh sẽ luôn ủng hộ Lan và Bình. 2 bạn thật sự rất tốt và đáng yêu. Chúc 2 bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp phía trước nhé. Sẽ luôn dõi theo mẹ con Louis".

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Sau khi Ngọc Lan chính thức thông báo chuyện ly hôn, diễn viên Thanh Bình lần đầu lên tiếng làm rõ về tin đồn có "kẻ thứ 3" phá đám.

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