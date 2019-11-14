Rộ tin hôn nhân với Ngọc Lan đổ vỡ vì 'kẻ thứ 3', Thanh Bình lần đầu lên tiếng nói rõ sự thật

Hậu trường 14/11/2019 13:55

Sau khi Ngọc Lan chính thức thông báo chuyện ly hôn, diễn viên Thanh Bình lần đầu lên tiếng làm rõ về tin đồn có "kẻ thứ 3" phá đám.

Tối 13/11, diễn viên Ngọc Lan lên tiếng thông báo chính thức ly hôn với Thanh Bình. Sau nhiều giờ im lặng, diễn viên Thanh Bình lần đầu lên tiếng xác nhận chuyện "đường ai nấy đi". Trong bài viết, anh cũng nói rõ về thông tin "kẻ thứ 3" mà cư dân mạng đồn đoán suốt thời gian qua.

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Thanh Bình phủ nhận tin đồn ly hôn vì 'kẻ thứ 3' - Ảnh: FB

Thanh Bình lần đầu lên tiếng: "Xin chào tất cả, status trên cũng đã nói đầy đủ ý của 2 đứa! Nhưng Bình xin phép nói thêm chút ý thế này.

Lí do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ 3 nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan! Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Bình khẳng định là hiện tại chúng tôi đều vui vẻ là bạn, là người cùng nhau chung tay dạy dỗ nuôi nấng Louis. Bình rất mong muốn ồn ào này kết thúc sau những công bố của chúng tôi! Xin lỗi tất cả về sự ồn ào này".

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Kết cục của cả hai sau thời gian gắn bó khiến fan tiếc nuối - Ảnh: FB
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Ngọc Lan giành được quyền nuôi dạy con trai, Thanh Bình có thể thăm nom bé Louis mọi lúc - Ảnh: FB

Dù không còn "đi chung đường" nhưng cả hai đều vui vẻ xem nhau là bạn, cùng dạy dỗ con trai Louis. Qua đây, Thanh Bình cũng hi vọng mọi người ngưng bàn tán và muốn ồn ào cá nhân kết thúc.

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Từ khóa:   Ngọc Lan và Thanh Bình Thanh Bình Ngọc Lan

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