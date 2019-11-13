Ngọc Lan – Thanh Bình ly hôn: Từ tri kỷ đến bạn đời, những tưởng sẽ ‘bách niên giai lão’ nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang

Không còn là đồn đoán, nữ diễn viên Ngọc Lan đã chính thức xác nhận hôn nhân tan vỡ trên trang cá nhân và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn cặp đôi diễn viên Ngọc Lan và Thanh Bình đã ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận thông tin này và khẳng định tình cảm vẫn rất tốt đẹp. Ngay khi tin đồn còn chưa kịp lắng xuống thì hình ảnh Thanh Bình thân mật cùng một cô gái lạ mặt tiếp tục khiến khán giả xôn xao. Cặp đôi liên tục vướng tin đồn hôn nhân trục trặc - Ảnh: Internet Cuối cùng sau tất cả, Ngọc Lan đã chính thức xác nhận việc ly hôn trên trang cá nhân bằng một dòng trạng thái khá dài: “Thật sự rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng vì chuyện riêng tư của hai đứa nhưng quả thật cả hai đều cần một khoảng lặng thật sự trước khi quyết định chính thức nói ra điều mà có lẽ mọi người đã đoán được: Lan và Bình đã chính thức thỏa thuận ly hôn!”.

Bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB Theo chia sẻ của Ngọc Lan, cô và Thanh Bình đã phải cân nhắc rất nhiều mới có thể đi đến quyết định công khai mọi việc. Tuy nhiên, đây cũng là điều duy nhất mà cặp đôi chọn lựa để đối diện với nhau theo cách văn minh và trách nhiệm nhất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên khẳng định cả hai chia tay trong êm đẹp và không hề có sự xuất hiện của “kẻ thứ 3”. Cuối bài đăng, Ngọc Lan khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau vì con trai: “Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc con, nuôi con lớn lên một cách tốt nhất. Louis sẽ ở với mẹ nhưng ba Bình có thể thăm con bất cứ lúc nào khi có thời gian”.

Đồng thời, cô cũng gửi lời xin lỗi đến những người yêu mến và quan tâm vợ chồng cô: “Một lần nữa, chúng con xin lỗi hai bên gia đình, họ hàng và khán giả vì phải bận tâm những chuyện riêng tư của hai đứa trong thời gian qua”. Cặp đôi chia tay trong êm đẹp và luôn dành cho nhau sự tôn trọng - Ảnh: Internet Ngọc Lan - Thanh Bình từng là cặp vợ chồng được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc. Trước khi công khai tình cảm, cả hai đã có khoảng thời gian 10 năm làm tri kỷ. Chứng kiến cả thành công cũng như thất bại của Ngọc Lan, Thanh Bình càng thêm yêu và trân trọng cô. Những tưởng cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đoạn đường nhưng hóa ra hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang.

Giữa ồn ào Thanh Bình nắm tay gái lạ, diễn viên Ngọc Lan phản ứng ra sao? Giữa lúc ông xã Thanh Bình lộ ảnh nắm tay thân mật một cô gái lạ mặt, thái độ bình thản của diễn viên Ngọc Lan khiến dư luận chú ý.

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