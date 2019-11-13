‘Gái lạ’ lộ ảnh thân mật cùng Thanh Bình bất ngờ lên tiếng về tin đồn tình cảm với nam diễn viên

Giữa ồn ào nam diễn viên Thanh Bình lộ ảnh thân mật cùng một cô gái lạ mặt, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng.

Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn cặp đôi diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan trục trặc tình cảm dẫn đến hôn nhân rạn nứt. Ngay khi người hâm mộ đang bán tín bán nghi thì Thanh Bình lại bị lộ hình ảnh thân mật cùng một cô gái lạ mặt.

Thanh Bình và Ngọc Lan bị nghi rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet

Hình ảnh nam diễn viên nắm tay một cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bức ảnh chụp cùng đoàn làm phim, nam diễn viên thoải mái nắm tay một cô gái cực tình cảm. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cuộc hôn nhân của Thanh Bình và Ngọc Lan đã thực sự kết thúc.

Giữa những ồn ào không hay này, cô gái trong bức ảnh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về việc chụp ảnh thân mật với Thanh Bình. Theo đó, cô cho biết bức ảnh được lan truyền trên mạng đã có từ 1 năm trước chứ không phải vài tháng như tin đồn: “Tự đâu 1 tấm hình 1 năm về trước và tự đâu câu chuyện của gia đình anh chị lại va vào và làm xáo trộn cuộc sống của em zậy”.

Đi kèm với lời đính chính này, cô gái lạ mặt còn chia sẻ đoạn chat giữa mình và nam diễn viên Thanh Bình để làm bằng chứng.

Cô gái lạ mặt trong bức ảnh với Thanh Bình lên tiếng - Ảnh: FB

Theo nội dung tin nhắn đăng tải, Thanh Bình cho biết: “Anh nghĩ im lặng bây giờ là cách tốt nhất, tự khắc mọi chuyện sẽ lắng xuống. Cơ bản anh và em chẳng có gì nên em đừng để tâm những lời trên mạng”. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết việc nắm tay chỉ là đùa giỡn với những người trong đoàn phim.

Hiện tại, thực hư về bức ảnh giữa Thanh Bình và cô gái kia đã phần nào được làm rõ. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn đặt ra nghi vấn về chuyện tình cảm của Thanh Bình và Ngọc Lan.

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