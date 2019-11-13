‘Gái lạ’ lộ ảnh thân mật cùng Thanh Bình bất ngờ lên tiếng về tin đồn tình cảm với nam diễn viên

Hậu trường 13/11/2019 11:14

Giữa ồn ào nam diễn viên Thanh Bình lộ ảnh thân mật cùng một cô gái lạ mặt, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng.

Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn cặp đôi diễn viên Thanh BìnhNgọc Lan trục trặc tình cảm dẫn đến hôn nhân rạn nứt. Ngay khi người hâm mộ đang bán tín bán nghi thì Thanh Bình lại bị lộ hình ảnh thân mật cùng một cô gái lạ mặt.

dien vien thanh binh 1
Thanh Bình và Ngọc Lan bị nghi rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet
dien vien thanh binh 2
Hình ảnh nam diễn viên nắm tay một cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bức ảnh chụp cùng đoàn làm phim, nam diễn viên thoải mái nắm tay một cô gái cực tình cảm. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cuộc hôn nhân của Thanh Bình và Ngọc Lan đã thực sự kết thúc.

Giữa những ồn ào không hay này, cô gái trong bức ảnh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về việc chụp ảnh thân mật với Thanh Bình. Theo đó, cô cho biết bức ảnh được lan truyền trên mạng đã có từ 1 năm trước chứ không phải vài tháng như tin đồn: “Tự đâu 1 tấm hình 1 năm về trước và tự đâu câu chuyện của gia đình anh chị lại va vào và làm xáo trộn cuộc sống của em zậy”.

Đi kèm với lời đính chính này, cô gái lạ mặt còn chia sẻ đoạn chat giữa mình và nam diễn viên Thanh Bình để làm bằng chứng.

dien vien thanh binh 3
Cô gái lạ mặt trong bức ảnh với Thanh Bình lên tiếng - Ảnh: FB

Theo nội dung tin nhắn đăng tải, Thanh Bình cho biết: “Anh nghĩ im lặng bây giờ là cách tốt nhất, tự khắc mọi chuyện sẽ lắng xuống. Cơ bản anh và em chẳng có gì nên em đừng để tâm những lời trên mạng”. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết việc nắm tay chỉ là đùa giỡn với những người trong đoàn phim.

Hiện tại, thực hư về bức ảnh giữa Thanh Bình và cô gái kia đã phần nào được làm rõ. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn đặt ra nghi vấn về chuyện tình cảm của Thanh Bình và Ngọc Lan.

Thanh Bình đăng chia sẻ khó hiểu sau ồn ào lộ ảnh nắm tay cô gái lạ, nhất quyết không nhắc tới Ngọc Lan

Thanh Bình đăng chia sẻ khó hiểu sau ồn ào lộ ảnh nắm tay cô gái lạ, nhất quyết không nhắc tới Ngọc Lan

Chia sẻ mới nhất của Thanh Bình đã làm dân mạng tiếp tục đổ dồn sự quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bình và Ngọc Lan Ngọc Lan Thanh Bình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 47 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026