Giữa lúc Ngọc Lan bị tố chiêu trò chuyện trả nợ 500 triệu, Thanh Bình chia sẻ đầy ẩn ý

Hiện tại, mọi động thái của vợ chồng diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.
- Ngọc Lan bất ngờ bị tố đặt điều, được cho vay 500 triệu lúc khó khăn nhưng lại tỏ thái độ nhập nhằng, chiêu trò
- Cậu và ông của Thanh Bình về Việt Nam, tiệc gia đình lại thiếu vắng Ngọc Lan
Ngọc Lan và Thanh Bình từng được xem là đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Việt. Tổ ấm hạnh phúc của cả hai khiến bao người trầm trồ, ngưỡng mộ. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, hôn nhân của cặp đôi vướng nghi án rạn nứt.
Theo đó, Ngọc Lan đã dọn ra khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng con nhiều năm. Về phía diễn viên Thanh Bình, anh liên tục viện cớ bận rộn khi được hỏi lý do không còn đăng ảnh tình tứ hay tương tác với bà xã trên trang cá nhân.
Lùm xùm ly hôn chưa lắng xuống thì mới đây, Ngọc Lan lại gây xôn xao khi bị tố vô ơn, chiêu trò, nhập nhằng khi trả nợ 500 triệu. Sau đó, phía nữ diễn viên cũng lên tiếng. Theo đó, Ngọc Lan đã trả hết số nợ đúng thời hạn và giải thích không hề tạo chiêu trò, yêu sách như lời tố cáo của "khổ chủ".
Giữa lúc Ngọc Lan gặp chuyện không hay, người hâm mộ mong đợi phản ứng của Thanh Bình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải bức ảnh chụp riêng với con trai kèm dòng chú thích đầy ẩn ý nhưng không hề nhắc đến vợ: "Ba yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Mạnh mẽ nhé chàng trai!".
Động thái bất ngờ của diễn viên Thanh Bình lại một lần nữa làm người hâm mộ lo lắng và càng hoài nghi chuyện cặp đôi đã thực sự "đường ai nấy đi".
Dòng tâm sự của ông bố trẻ nhận về rất nhiều bình luận hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mộ. Người mẫu Trương Nam Thành cũng động viên: "Sau cơn mưa trời lại sáng anh em".