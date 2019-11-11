Bị tố đặt điều nói xấu chủ nợ dù được cho vay 500 triệu lúc khó khăn, phía Ngọc Lan lên tiếng

Hậu trường 11/11/2019 14:45

Giữa ồn ào tỏ thái độ nhập nhằng khi được cho vay 500 triệu, phía đại diện của nữ diễn viên Ngọc Lan lên tiếng khẳng định không dùng chiêu trò.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Ngọc Lan liên tiếp vướng vào những tin đồn thị phi, từ rạn nứt hôn nhân với ông xã Thanh Bình đến nhập nhằng trong việc vay mượn.

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Ngọc Lan và Thanh Bình bị nghi trục trặc tình cảm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Ngọc Lan đặt điều nói xấu chủ nợ dù được cho vay 500 triệu lúc khó khăn.

Theo đó, người này còn cho biết vì thân thiết nên để Ngọc Lan vay không cần hóa đơn. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên gửi trả lại cố tình nhập nhằng, yêu sách: “Tiền em cho mượn em lấy lại được chứ niềm tin với tình cảm em dành cho chị thì ai trả cho em chị ha. Thôi xem như em dùng 500 triệu này đổi lấy bài học về niềm tin nha chị”.

Giữa ồn ào không hay gây ảnh hưởng đến hình ảnh, phía đại diện của Ngọc Lan đã lên tiếng về vấn đề này.

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Ngọc Lan bị tố yêu sách khi trả nợ cho người giúp đỡ mình lúc khó khăn - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Helino, phía Ngọc Lan xác nhận việc vay 500 triệu từ một người quen và người này chủ động cho nữ diễn viên mượn tiền vì có quan hệ thân thiết. Được biết, bên cho vay yêu cầu Ngọc Lan trả số tiền này trước Tết 2020 nhưng vì xảy ra một số bất đồng quan điểm nên Ngọc Lan đã hoàn trả tiền trước ngày 10/11 theo yêu cầu.

Riêng với việc tỏ thái độ lúc đi trả tiền, phía nữ diễn viên khẳng định không hề tạo chiêu trò hay cố tình khó dễ như lời tố cáo. Cụ thể, sau khi tham gia một sự kiện đến tầm 10 giờ tối (10/11), Ngọc Lan cùng trợ lý đến tận nhà bên vay để trả. Tuy nhiên, vì cả hai đều là nữ, lại cầm trong tay số tiền lớn nên Ngọc Lan mới yêu cầu bên vay xuống đón mình lên nhà để đảm bảo an toàn.

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Phía Ngọc Lan khẳng định không cố tình gây khó dễ khi trả nợ - Ảnh: Internet

Sau những chia sẻ này, phía đại diện của Ngọc Lan không mong sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn và muốn giải quyết trong êm đẹp để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ của đôi bên.

Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình scandal sao việt

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