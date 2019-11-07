Giữa nghi án ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình ẩn ý: 'Yêu càng nhiều thì kết thúc lại càng đau'

Không riêng gì Ngọc Lan mà diễn viên Thanh Bình cũng khiến người hâm mộ hoang mang cực độ với dòng tâm sự đầy ẩn ý của mình.
- Ngọc Lan lại 'đôi co' với khán giả, Thanh Bình âm thầm khui lại bài đăng kỷ niệm 3 năm yêu nhau
- Giữa ồn ào hôn nhân với Thanh Bình rạn nứt, Ngọc Lan chia sẻ gây hoang mang: 'Cố quên cũng đau khổ'
Thời gian gần đây, cả Ngọc Lan và Thanh Bình đều lên tiếng phủ nhận về tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt". Dù vậy, lý do cặp đôi đưa ra vẫn chưa thuyết phục được công chúng. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ vẫn không có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội hay khoe ảnh tình tứ để đập tan tin đồn "rạn nứt".
Thậm chí, vợ chồng nghệ sĩ liên tục chia sẻ những dòng tâm sự buồn, đầy tâm trạng. Mới đây nhất, diễn viên Thanh Bình vừa chia sẻ triết lý về cuộc sống. Trong đó, đáng chú ý nhất là tâm sự về chuyện tình yêu.
"'Yêu' có 3 chữ nhưng 'hận' cũng thế. Nơi kết thúc tình yêu là khởi điểm của lòng hận thù.
Yêu càng nhiều thì khi kết thúc lại càng đau và để lại sau tình yêu ấy là những hận thù chẳng thể nào quên. Người ta nói khi chia tay sẽ chẳng thể là bạn vì những vết nứt trong tình yêu sẽ chẳng thể nào lành.
Yêu và hận luôn hiện hữu với nhau. Ngày hôm nay có thể tình yêu đó vẫn bền chặt nhưng chỉ ngày mai thôi tình yêu đó lại vụt cánh bay.
Ngày hôm nay hận nhau thấu tận tâm can đấy, có khi ngày mai lại thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời nhau. Cuộc đời này, chẳng lường trước được điều gì!", Thanh Bình ẩn ý.
Trước đó, diễn viên Ngọc Lan cũng chia sẻ hàng loạt bài viết đầy tâm trạng. Giữa thời điểm ồn ào hôn nhân trục trặc, cô bất ngờ nhắc lại kỷ niệm về mối tình đầu và chuyện bị stress. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang.