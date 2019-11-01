Giữa ồn ào hôn nhân với Thanh Bình rạn nứt, Ngọc Lan chia sẻ gây hoang mang: 'Cố quên cũng đau khổ'

Hậu trường 01/11/2019 11:30

Dòng chia sẻ đầy ẩn ý mới đây của diễn viên Ngọc Lan tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng.

Thời gian gần đây, vợ chồng diễn viên Ngọc LanThanh Bình vướng nghi án "cơm không lành, canh không ngọt". Mọi chuyện khởi nguồn từ việc dân mạng bất ngờ phát hiện cặp đôi không còn đăng ảnh tình tứ, hay có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội như trước. Đáng chú ý, vợ chồng nghệ sĩ vẫn đăng ảnh riêng lẻ bên con trai, nhưng không hề có sự xuất hiện của đối phương. 

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Thanh Bình chỉ đăng những bức ảnh riêng bên con trai - Ảnh: FB
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Trước đó, nữ diễn viên chia sẻ phải một mình chăm con bệnh - Ảnh: FB

Hiện tại, Ngọc Lan đang cùng con trai sang Hàn Quốc du lịch. Tuy nhiên, một lần nữa người hâm mộ lại không hề thấy bóng dáng của Thanh Bình.

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Suốt hành trình, Ngọc Lan chỉ xuất hiện với con trai mà không có Thanh Bình kế bên - Ảnh: FB

Ít phút trước, cô lại khiến fan hoang mang khi viết dòng trạng thái đầy tâm sự trên Facebook: "Chờ đợi vốn dĩ đau khổ, cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất chính là không biết lựa chọn nên chờ đợi hay nên quên...".

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Chia sẻ đầy ẩn ý của diễn viên Ngọc Lan ít phút trước khiến fan hoang mang - Ảnh: FB

Trước đó, vợ chồng nghệ sĩ đều lên tiếng phủ nhận chuyện hôn nhân "rạn nứt". Dù Thanh Bình giải thích do bận đi quay xa, nhưng sự xa cách của cặp đôi suốt thời gian qua vẫn khiến cư dân mạng ngoài nghi.

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Từ khóa:   Ngọc Lan và Thanh Bình Ngọc Lan Thanh Bình

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