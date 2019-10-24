Giữa ồn ào 'rạn nứt' với Ngọc Lan, Thanh Bình bất ngờ báo tin buồn, sao Việt xót xa chia buồn

Hậu trường 24/10/2019 11:49

Lý Hải, Kha Ly, Lương Thế Thành... cùng đông đảo người hâm mộ để lại bình luận chia buồn với diễn viên Thanh Bình và gia đình.

Cách đây ít phút, diễn viên Thanh Bình đau xót đăng tải status báo tin cháu ruột vừa qua đời vì bị ngạt thở. Theo chia sẻ, nam diễn viên đang đi quay xa. Anh dự định sẽ về thăm cháu sau khi xong công việc nhưng không ngờ lại nhận được tin dữ.

Giữa ồn ào 'rạn nứt' với Ngọc Lan, Thanh Bình bất ngờ báo tin buồn, sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 1
Thanh Bình đau lòng báo tin buồn trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Chồng Ngọc Lan viết: "Tính xong phim này sẽ về thăm các cháu... nhưng đã không kịp nữa rồi... Con của anh Ba. Con chưa được 2 tháng nữa. Ps: Cháu mất do ngạt thở".

Đông đảo dân mạng và người hâm mộ bày tỏ sự xót xa và gửi lời chia buồn với Thanh Bình cùng gia đình. Rất nhiều nghệ sĩ như: ca sĩ Lý Hải, Ánh Loan, Lương Thế Thành, Kha Ly... đã chia buồn cùng gia đình đồng nghiệp.

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Mọi người chia buồn với gia đình Thanh Bình - Ảnh: FB

Diễn viên Ngọc Lan cũng nhanh chóng đăng tải dòng thông báo khẩn nhờ tìm tài xế đi Gia Nghĩa (Đắk Nông), quê của ông xã Thanh Bình.

Cô viết: "Mọi người ơi giúp Lan với. Lan cần gấp tài xế ngay bây giờ đi Gia Nghĩa, có thể mai hoặc mốt về. chạy xe Lan nha. Gấp gấp nha mọi người, comment Lan trả lời liền".

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Thời gian gần đây, cặp đôi vướng nghi án hôn nhân 'cơm không lành, canh không ngọt' - Ảnh: FB

Bên cạnh những bình luận hỏi thăm, một vài người suy đoán Ngọc Lan đi Gia Nghĩa gấp vì cháu Thanh Bình mất mà anh đang đi công tác xa chưa về kịp.

Một fan nhắn nhủ: "Em mới đọc tin của anh Bình cháu anh Bình mất. Chị chạy xe về cẩn thận nha chị Ngọc Lan ơi. Em xin chia buồn cùng gia đình anh chị nha... thương".

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Hiện tại mọi động thái của vợ chồng diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Thanh Bình Ngọc Lan Thanh Bình và Ngọc Lan

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