Giữa ồn ào 'rạn nứt' với Ngọc Lan, Thanh Bình viết lời nhớ nhung người phụ nữ khác

Hậu trường 23/10/2019 11:32

Hiện tại mọi động thái của vợ chồng diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Diễn viên Thanh BìnhNgọc Lan từng được xem là đôi vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ khiến bao người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, cả hai vướng nghi vấn hôn nhân "rạn nứt".

Điều này bắt nguồn từ việc cặp đôi không còn xuất hiện chung trên một khung hình hay tương tác với nhau trên mạng xã hội. Đặc biệt, Ngọc Lan cũng không còn ở trong căn biệt thự tiền tỷ được ông xã Thanh Bình xây tặng khi sinh con đầu lòng.

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Lâu lắm Ngọc Lan và Thanh Bình không đăng ảnh chung với nhau - Ảnh: FB

Dịp lễ 20/10 vừa qua, cặp đôi không xuất hiện cùng nhau. Diễn viên Ngọc Lan cũng không khoe hoa hay quà của ông xã như những năm trước. Điều này khiến cả hai nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc từ cư dân mạng.

Giữa "tâm bão", ít giờ trước Ngọc Lan viết trên trang cá nhân status thể hiện tâm trạng mệt mỏi: "Mình không biết cách chiều lòng được tất cả, nên có thể nào dễ dãi với mình được không? Mình biết buồn đấy các cậu ạ, và mình cũng biết khóc nữa đấy, hơn nữa là mình cũng biết suy sụp nữa đó nha".

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Thời gian gần đây, Ngọc Lan chỉ chia sẻ chụp cùng con trai mà không có bóng dáng chồng

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Bình bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái xúc động viết cho người phụ nữ đặc biệt. Nhưng đó không phải là vợ mà là mẹ ruột của anh.

Thanh Bình chia sẻ: "Có một thứ tình cảm, Không cần biết bạn có xứng đáng hay không, càng chẳng cần bạn nỗ lực để có được. Đó chính là tình yêu của Mẹ! Hơn 9 năm nhưng cứ mỗi lần nhớ Mẹ thì cứ như mới hôm qua...".

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... Thanh Bình cũng không nhắc tên hay đăng ảnh tình tứ bên bà xã như trước - Ảnh: FB

Trước đó, cả Thanh Bình và Ngọc Lan đều lên tiếng phủ nhận tin đồn "cơm không lành canh không ngọt". Tuy nhiên câu trả lời của cả hai vẫn chưa làm công chúng hết hoài nghi.

Ngọc Lan phản ứng khi bị hỏi về Thanh Bình

Ngọc Lan phản ứng khi bị hỏi về Thanh Bình

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đáp trả bình luận của khán giả khi bị thắc mắc về mối quan hệ với Thanh Bình.

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Từ khóa:   Thanh Bình Thanh Bình và Ngọc Lan Ngọc Lan

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