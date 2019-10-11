Giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt, Ngọc Lan một mình đưa con nhập viện, dân mạng thắc mắc: ‘Sao không thấy ba’

Hậu trường 11/10/2019 14:54

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan kể lại quá trình con bị sốt cao, có biểu hiện co giật phải nhập viện gấp khiến khán giả vô cùng lo lắng.

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã khiến người hâm mộ hoang mang khi chia sẻ loạt ảnh ôm con trai trong bệnh viện cùng dòng trạng thái dài: “Một buổi sáng kinh hoàng. Mẹ phải tập bình tĩnh để cùng con đi qua mọi khó khăn”.

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Bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB
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Ngọc Lan một mình đưa con trai nhập viện - Ảnh: FB

Theo lời kể của Ngọc Lan, bé Louis bị sốt cao cả đêm và có biểu hiện co giật, nôn khan khiến cô vô cùng lo lắng. Sau khi cho bé nhập viện, cô yêu cầu bác sĩ tiến hành xét nghiệm kiểm tra thì được thông báo là bé bị nhiễm trùng máu.

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Louis bị sốt cao và có dấu hiệu co giật - Ảnh: FB

Hoang mang về kết quả xét nghiệm, Ngọc Lan đưa con đến một phòng khám tư thân quen để kiểm tra lại. Tại đây, bác sĩ cho biết Louis chỉ bị viêm amidan cấp, loét họng nên dẫn đến hành sốt, co giật. Lúc này, Ngọc Lan mới thở phào nhẹ nhõm vì con trai không mắc phải căn bệnh nguy hiểm nào. 

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Con trai Ngọc Lan bị viêm amidan - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Louis. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại tinh ý phát hiện ra sự vắng mặt của ông xã Ngọc Lan – diễn viên Thanh Bình: “Sao không thấy ba nó”, “Ba Thanh Bình đâu chị”, “Rồi ba nó bỏ đâu”, “Sao chỉ có 2 người nhỉ”…

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Bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe Louis - Ảnh: Internet
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Cộng đồng mạng thắc mắc vì sự vắng mặt của Thanh Bình - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng không có bất kỳ chia sẻ nào về tình hình của con trai. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ cuộc hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình đang có vấn đề. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng Thanh Bình chỉ đơn giản là đang bận rộn với công việc nên không thể ở nhà cùng vợ chăm sóc con trai.

Hiện tại, sức khỏe của con trai Ngọc Lan đã ổn định. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ dành cho hai mẹ con.

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Từ khóa:   con trai Ngọc Lan Ngọc Lan Thanh Bình

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