Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ cho biết căn nhà cũ của cô bị trộm đột nhập và lấy cắp nhiều tài sản khiến không ít người hoang mang.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã cùng con trai dọn khỏi biệt thự tiền tỷ để chuyển qua căn hộ chung cư sinh sống. Sau khi trở về nhà cũ để dọn dẹp đồ đạc, cô bàng hoàng phát hiện có trộm đột nhập và bị mất cắp nhiều tài sản có giá trị. Được biết, căn biệt thự cũ này của vợ chồng Thanh Bình và Ngọc Lan trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Căn nhà sang trọng vừa bị trộm đột nhập của vợ chồng Ngọc Lan - Ảnh: Internet

Chia sẻ điều này trên trang cá nhân, Ngọc Lan cho biết do không khí đang bị ô nhiễm nặng khiến con trai khó chịu nên cô trở lại nhà cũ để lấy máy lọc không khí thì phát hiện ra việc không may.

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô đã vô cùng hoang mang khi nhà cửa bị xáo trộn và đầy vết bẩn. Nhiều đồ nội thất như máy lạnh, tivi, chén dĩa, mền lông vũ hơn chục triệu… đều bị mất cắp. Đặc biệt, chiếc máy lọc không khí mà vợ chồng cô mua dành riêng cho con trai cũng bị lấy mất - đây là món quà kỷ niệm đặc biệt của gia đình Ngọc Lan.

Cô rất buồn khi mất đi món quà kỷ niệm dành cho con trai - Ảnh: Internet

Tuy đau lòng vì sự việc này nhưng nhờ có sự an ủi của con trai Louis mà Ngọc Lan cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô cũng tự an ủi là “của đi thay người”.

Ngọc Lan được con trai an ủi nên cũng bớt nặng lòng - Ảnh: Internet

Gần đây, Ngọc Lan liên tục gặp những chuyện không vui khi phải liên tục đối mặt với tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, cô và ông xã Thanh Bình đều đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định cuộc hôn nhân của họ đang rất tốt đẹp.

Lê Bê La "nổi đóa" khi bị nhắc lại mối quan hệ "cạch mặt" nhau với Ngọc Lan Nữ diễn viên tỏ ra bức xúc khi có những thông tin viết về mối quan hệ giữa cô và Ngọc Lan nhưng lại không hề phỏng vấn hay hỏi ý kiến trước.

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