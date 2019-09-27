Giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, nữ diễn viên Ngọc Lan chính thức lên tiếng

Sau khi ông xã Thanh Bình phủ nhận việc ly thân, nữ diễn viên Ngọc Lan cũng đã lên tiếng về tin đồn hôn nhân trục trặc.

Vợ chồng diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Cả hai từng có tình bạn kéo dài 10 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Chính vì vậy, tình yêu mà họ dành cho nhau vô cùng bền chặt.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Thanh Bình và Ngọc Lan vướng phải nghi vấn hôn nhân rạn nứt khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Nguyên nhân là do cả hai không còn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc Ngọc Lan chuyển về căn hộ chung cư sống cùng con trai và rao bán xe chồng tặng ngày sinh nhật cũng khiến nhiều người nghi ngờ cả hai đang trục trặc tình cảm.

Cặp đôi ít xuất hiện cùng nhau, Ngọc Lan một mình đưa con đi du lịch - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào không hay này, ông xã Ngọc Lan - nam diễn viên Thanh Bình đã lên tiếng phủ nhận việc cả hai ly thân. Theo đó, Thanh Bình cho biết do tính chất công việc nên hai vợ chồng bận rộn với việc quay phim, không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Thanh Bình phủ nhận việc tình cảm rạn nứt - Ảnh: Internet

Mới đây, Ngọc Lan cũng đã lên tiếng về tin đồn vợ chồng cô “cơm không lành, canh không ngọt”. Nữ diễn viên khẳng định hôn nhân của cô vẫn đang rất tốt đẹp. Tuy nhiên vì quá bận rộn nên thời gian gần đây vợ chồng cô không thể gặp gỡ thường xuyên.

Ngọc Lan cũng cho biết hôn nhân của cô vẫn rất tốt đẹp - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngọc Lan cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư. Nữ diễn viên “Bán chồng” cho rằng nếu liên tục phủ nhận sẽ khiến nhiều người nghĩ cô đang dùng chuyện riêng để đánh bóng tên tuổi. Ngọc Lan muốn khán giả biết đến mình thông qua các sản phẩm chất lượng chứ không phải là scandal.

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