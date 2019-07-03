Tâm sự nghẹn lòng về con trai, 'Kiều nữ' Ngọc Lan để lộ lý do chưa sinh con thứ 2 cho Thanh Bình

Dù muốn sinh thêm con thứ 2 rồi ngưng, nhưng vì thương quý tử đầu lòng nên diễn viên Ngọc Lan chưa đành lòng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều chị em xúc động khi đăng tải dòng tâm sự của một người mẹ với con trai. Dù rất muốn mang thai em bé thứ 2 sau đó nghỉ đẻ, nhưng Ngọc Lan không đành lòng khi nghĩ đến con trai. Có lẽ vì thương con còn quá nhỏ vẫn bám mẹ nên bà xã Thanh Bình không muốn cậu nhóc chịu cảm giác bị chia sẻ tình cảm khi có em. Cô nghẹn ngào viết: "Ngày nào cũng 3-4h sáng dậy đi “kiếm mẹ, kiếm mẹ”, rồi tự leo lên giường mẹ ngủ, không ngủ dưới chân mẹ thì cũng gác đầu lên bụng hoặc gác hẳn lên đầu mẹ. À, mấy hôm nay tự dưng cứ đòi 'bú vú mẹ ngủ, vú mẹ sữa ngon lắm'. Thiệt sự là tính sinh thêm em Anna rồi mẹ ngưng luôn, nhưng bây giờ con như vậy mẹ cưng quá sao mẹ sinh thêm em đây".

Diễn viên Ngọc Lan chưa thể sinh con thứ 2 vì quá yêu quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV Ngọc Lan xin lỗi con trai vì đã không đủ kiên nhẫn khi dạy dỗ khiến con có những phản ứng tiêu cực: "Mẹ đã phát hiện ra mẹ đã từng không kiên nhẫn với con nên con mới có những phản ứng tiêu cực rồi mẹ tự gán ghép rằng con hư con không ngoan. Mẹ xin lỗi em bé của mẹ nhiều lắm, mỗi ngày mẹ hiểu em nhiều hơn, em rất dễ dạy, rất ngoan, chỉ cần mẹ kiên nhẫn, mẹ cứ ôm em vào lòng và vỗ về thì nói cái gì em cũng nghe cả, nhưng dĩ nhiên là vẫn có nghiêm khắc nha". Nhiều lúc cậu bé cũng được ba mẹ cho lên phim trường để tiện chăm sóc vì ở nhà không ai trông nom - Ảnh: FBNV Trước đó, Ngọc Lan nhiều lần cảm thấy chạnh lòng vì con trai bám ba, ít theo mẹ. Có lẽ việc Thanh Bình thường xuyên gần gũi và chăm sóc cậu nhóc mỗi khi mẹ vắng nhà đã hình thành thói quen này. Giờ đây, cô còn lên lịch để cùng quý tử đi "hẹn hò" nhiều nơi, nhằm vun đắp tình cảm.

Ngọc Lan hào hứng: "Vài hôm nữa mình đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc nha. Mẹ lên kế hoạch cho 2 mẹ con hết rồi đó. Yêu em bé của mẹ rất nhiều. Vì lịch ba Bình đi tỉnh tít mù khơi nên mẹ phải bù đắp nhiều hơn".

Dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng cặp đôi vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: FBNV Đọc những dòng tâm sự của Ngọc Lan gửi đến con trai, nhiều người vô cùng xúc động bởi tình cảm nữ diễn viên dành cho con.

Ông xã Ngọc Lan chảy máu cam liên tục khiến bạn bè lo lắng Thanh Bình - chồng của Ngọc Lan vừa chia sẻ những hình ảnh gặp phải sự cố sức khoẻ khi đang làm việc.

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