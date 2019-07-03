Tâm sự nghẹn lòng về con trai, 'Kiều nữ' Ngọc Lan để lộ lý do chưa sinh con thứ 2 cho Thanh Bình

Hậu trường 03/07/2019 17:50

Dù muốn sinh thêm con thứ 2 rồi ngưng, nhưng vì thương quý tử đầu lòng nên diễn viên Ngọc Lan chưa đành lòng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều chị em xúc động khi đăng tải dòng tâm sự của một người mẹ với con trai. Dù rất muốn mang thai em bé thứ 2 sau đó nghỉ đẻ, nhưng Ngọc Lan không đành lòng khi nghĩ đến con trai. Có lẽ vì thương con còn quá nhỏ vẫn bám mẹ nên bà xã Thanh Bình không muốn cậu nhóc chịu cảm giác bị chia sẻ tình cảm khi có em.

Cô nghẹn ngào viết: "Ngày nào cũng 3-4h sáng dậy đi “kiếm mẹ, kiếm mẹ”, rồi tự leo lên giường mẹ ngủ, không ngủ dưới chân mẹ thì cũng gác đầu lên bụng hoặc gác hẳn lên đầu mẹ. À, mấy hôm nay tự dưng cứ đòi 'bú vú mẹ ngủ, vú mẹ sữa ngon lắm'. Thiệt sự là tính sinh thêm em Anna rồi mẹ ngưng luôn, nhưng bây giờ con như vậy mẹ cưng quá sao mẹ sinh thêm em đây".

dien vien ngoc lan 1
Diễn viên Ngọc Lan chưa thể sinh con thứ 2 vì quá yêu quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan xin lỗi con trai vì đã không đủ kiên nhẫn khi dạy dỗ khiến con có những phản ứng tiêu cực: "Mẹ đã phát hiện ra mẹ đã từng không kiên nhẫn với con nên con mới có những phản ứng tiêu cực rồi mẹ tự gán ghép rằng con hư con không ngoan. Mẹ xin lỗi em bé của mẹ nhiều lắm, mỗi ngày mẹ hiểu em nhiều hơn, em rất dễ dạy, rất ngoan, chỉ cần mẹ kiên nhẫn, mẹ cứ ôm em vào lòng và vỗ về thì nói cái gì em cũng nghe cả, nhưng dĩ nhiên là vẫn có nghiêm khắc nha".

dien vien ngoc lan 2
Nhiều lúc cậu bé cũng được ba mẹ cho lên phim trường để tiện chăm sóc vì ở nhà không ai trông nom - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Lan nhiều lần cảm thấy chạnh lòng vì con trai bám ba, ít theo mẹ. Có lẽ việc Thanh Bình thường xuyên gần gũi và chăm sóc cậu nhóc mỗi khi mẹ vắng nhà đã hình thành thói quen này. Giờ đây, cô còn lên lịch để cùng quý tử đi "hẹn hò" nhiều nơi, nhằm vun đắp tình cảm.

Ngọc Lan hào hứng: "Vài hôm nữa mình đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc nha. Mẹ lên kế hoạch cho 2 mẹ con hết rồi đó. Yêu em bé của mẹ rất nhiều. Vì lịch ba Bình đi tỉnh tít mù khơi nên mẹ phải bù đắp nhiều hơn".

dien vien ngoc lan 3
Dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng cặp đôi vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: FBNV

Đọc những dòng tâm sự của Ngọc Lan gửi đến con trai, nhiều người vô cùng xúc động bởi tình cảm nữ diễn viên dành cho con.

Ông xã Ngọc Lan chảy máu cam liên tục khiến bạn bè lo lắng

Ông xã Ngọc Lan chảy máu cam liên tục khiến bạn bè lo lắng

Thanh Bình - chồng của Ngọc Lan vừa chia sẻ những hình ảnh gặp phải sự cố sức khoẻ khi đang làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Ngọc Lan Ngọc Lan - Thanh Bình Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026