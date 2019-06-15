Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Sao quốc tế 15/06/2019 10:02

Mới đây, dàn mỹ nam – mỹ nữ đình đám Cbiz đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ sự kiện LHP Bạch Ngọc Lan, thu hút sự chú ý của công chúng.

Tối 14/6, LHP Bạch Ngọc Lan đã diễn ra tại Thượng Hải với sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng. Đây cũng là dịp để dàn mỹ nhân Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ với những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy.

Giữa những cái tên đình đám như Diêu Thần, Thẩm Nguyệt, Hồ Ca, Mã Y Lợi, Chu Nhất Long..., “Mỹ nữ Tân Cương” Đồng Lệ Á là nhân vật được chú ý hơn cả. Diện bộ váy ánh bạc để lộ bờ vai trần quyến rũ, Đồng Lệ Á thu hút mọi ống kính máy ảnh và khiến người hâm mộ mãn nhãn trước vẻ đẹp đầy sang trọng của cô.

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 1

Vẻ đẹp của cô được nhận xét là đủ 'chém đẹp' dàn mỹ nhân xuất hiện tại LHP Bạch Ngọc Lan - Ảnh: Internet

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 2
Bộ trang phục vô cùng lộng lẫy và phù hợp với 'Mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh: Internet

Gần đây, có nguồn tin cho biết Đồng Lệ Á sẽ tham gia vào một bộ phim truyền hình với nội xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện đời thực của Đồng Lệ Á, bởi trước đó chồng cô - nhà sản xuất Trần Tư Thành từng vướng vào scandal ngoại tình.

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 3
Đồng Lệ Á sẽ xuất hiện trong một dự án phim ảnh mới - Ảnh: Internet

Ngoài sự xuất hiện của "chị đại" Đồng Lệ Á, người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng dung nhan vạn người mê của nữ diễn viên Trần Đô Linh. Tuy nhiên, cô bị nhận xét khá mờ nhạt trên thảm đỏ. Trong khi đó, nữ diễn viên Thẩm Nguyệt lại bị cho là "khá dừ" khi diện trang phục màu đen. Bên cạnh đó, cô còn để lộ khuyết điểm đôi chân kém thon gọn.

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 4
Trần Đô Linh vẫn xinh đẹp nhưng bị cho là mờ nhạt - Ảnh: Internet
Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 5
Thẩm Nguyệt khiến fan thất vọng khi để lộ khuyết điểm cơ thể - Ảnh: Internet
Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 6
Diêu Thần quyến rũ đầy ma mị - Ảnh: Internet
Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 7

Mã Y Lợi cá tính với tóc ngắn và đầm đen sang chảnh - Ảnh: Internet

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 8

Vạn Thiến bị netizen chê bai khi diện trang phục khó hiểu - Ảnh: Internet

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 9

Hồ Ca kém sắc tại sự kiện - Ảnh: Internet

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 10
Nam thần cổ trang Chu Nhất Long - Ảnh: Internet
Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 11

Vương Khải và Đồng Dao cùng tới dự LHP - Ảnh: Internet

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 12
Trần Học Đông - Ảnh: Internet
Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh - Ảnh 13
Trần Bách Lâm - Ảnh: Internet

LHP Bạch Ngọc Lan là một trong những sự kiện truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Lễ trao giải danh giá này được người hâm mộ vô cùng tin tưởng bởi nó chỉ tôn vinh những nhà nghệ thuật chân chính chứ không phải là những minh tinh mới nổi.

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Từ khóa:   Trần Đô Linh Đồng Lệ Á LHP Bạch Ngọc Lan

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