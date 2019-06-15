Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Mới đây, dàn mỹ nam – mỹ nữ đình đám Cbiz đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ sự kiện LHP Bạch Ngọc Lan, thu hút sự chú ý của công chúng.
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Tối 14/6, LHP Bạch Ngọc Lan đã diễn ra tại Thượng Hải với sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng. Đây cũng là dịp để dàn mỹ nhân Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ với những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy.
Giữa những cái tên đình đám như Diêu Thần, Thẩm Nguyệt, Hồ Ca, Mã Y Lợi, Chu Nhất Long..., “Mỹ nữ Tân Cương” Đồng Lệ Á là nhân vật được chú ý hơn cả. Diện bộ váy ánh bạc để lộ bờ vai trần quyến rũ, Đồng Lệ Á thu hút mọi ống kính máy ảnh và khiến người hâm mộ mãn nhãn trước vẻ đẹp đầy sang trọng của cô.
Gần đây, có nguồn tin cho biết Đồng Lệ Á sẽ tham gia vào một bộ phim truyền hình với nội xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện đời thực của Đồng Lệ Á, bởi trước đó chồng cô - nhà sản xuất Trần Tư Thành từng vướng vào scandal ngoại tình.
Ngoài sự xuất hiện của "chị đại" Đồng Lệ Á, người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng dung nhan vạn người mê của nữ diễn viên Trần Đô Linh. Tuy nhiên, cô bị nhận xét khá mờ nhạt trên thảm đỏ. Trong khi đó, nữ diễn viên Thẩm Nguyệt lại bị cho là "khá dừ" khi diện trang phục màu đen. Bên cạnh đó, cô còn để lộ khuyết điểm đôi chân kém thon gọn.
LHP Bạch Ngọc Lan là một trong những sự kiện truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Lễ trao giải danh giá này được người hâm mộ vô cùng tin tưởng bởi nó chỉ tôn vinh những nhà nghệ thuật chân chính chứ không phải là những minh tinh mới nổi.