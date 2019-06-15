Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Mới đây, dàn mỹ nam – mỹ nữ đình đám Cbiz đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ sự kiện LHP Bạch Ngọc Lan, thu hút sự chú ý của công chúng.

Tối 14/6, LHP Bạch Ngọc Lan đã diễn ra tại Thượng Hải với sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng. Đây cũng là dịp để dàn mỹ nhân Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ với những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy. Giữa những cái tên đình đám như Diêu Thần, Thẩm Nguyệt, Hồ Ca, Mã Y Lợi, Chu Nhất Long..., “Mỹ nữ Tân Cương” Đồng Lệ Á là nhân vật được chú ý hơn cả. Diện bộ váy ánh bạc để lộ bờ vai trần quyến rũ, Đồng Lệ Á thu hút mọi ống kính máy ảnh và khiến người hâm mộ mãn nhãn trước vẻ đẹp đầy sang trọng của cô.

Vẻ đẹp của cô được nhận xét là đủ 'chém đẹp' dàn mỹ nhân xuất hiện tại LHP Bạch Ngọc Lan - Ảnh: Internet Bộ trang phục vô cùng lộng lẫy và phù hợp với 'Mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh: Internet Gần đây, có nguồn tin cho biết Đồng Lệ Á sẽ tham gia vào một bộ phim truyền hình với nội xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện đời thực của Đồng Lệ Á, bởi trước đó chồng cô - nhà sản xuất Trần Tư Thành từng vướng vào scandal ngoại tình.

Đồng Lệ Á sẽ xuất hiện trong một dự án phim ảnh mới - Ảnh: Internet Ngoài sự xuất hiện của "chị đại" Đồng Lệ Á, người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng dung nhan vạn người mê của nữ diễn viên Trần Đô Linh. Tuy nhiên, cô bị nhận xét khá mờ nhạt trên thảm đỏ. Trong khi đó, nữ diễn viên Thẩm Nguyệt lại bị cho là "khá dừ" khi diện trang phục màu đen. Bên cạnh đó, cô còn để lộ khuyết điểm đôi chân kém thon gọn. Trần Đô Linh vẫn xinh đẹp nhưng bị cho là mờ nhạt - Ảnh: Internet Thẩm Nguyệt khiến fan thất vọng khi để lộ khuyết điểm cơ thể - Ảnh: Internet Diêu Thần quyến rũ đầy ma mị - Ảnh: Internet Mã Y Lợi cá tính với tóc ngắn và đầm đen sang chảnh - Ảnh: Internet Vạn Thiến bị netizen chê bai khi diện trang phục khó hiểu - Ảnh: Internet Hồ Ca kém sắc tại sự kiện - Ảnh: Internet Nam thần cổ trang Chu Nhất Long - Ảnh: Internet Vương Khải và Đồng Dao cùng tới dự LHP - Ảnh: Internet Trần Học Đông - Ảnh: Internet Trần Bách Lâm - Ảnh: Internet LHP Bạch Ngọc Lan là một trong những sự kiện truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Lễ trao giải danh giá này được người hâm mộ vô cùng tin tưởng bởi nó chỉ tôn vinh những nhà nghệ thuật chân chính chứ không phải là những minh tinh mới nổi.

Sau khi bị bóc mẽ diễn kịch trước công chúng, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại lộ hình ảnh đường ai nấy đi Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã đến hồi kết và cả hai chỉ đang cố gắng che giấu sự thật này trước công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-do-lhp-bach-ngoc-lan-dong-le-a-quyen-ru-chiem-tron-spotlight-vuot-mat-nu-than-van-nguoi-me-tran-do-linh-328165.html