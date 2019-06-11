Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật

Cách đây không lâu, thông tin Lâm Chí Linh chuẩn bị kết hôn cùng nam ca sĩ người Nhật Akira đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho mối tình của nàng siêu mẫu và nam diễn viên Ngôn Thừa Húc nhưng vẫn không quên chúc phúc cho cô.

Lâm Chí Linh và bạn trai kém tuổi người Nhật - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt ảnh mặc váy cưới chụp ảnh thời trang của Lâm Chí Linh trong quá khứ bất ngờ được người hâm mộ chia sẻ lại lên mạng xã hội. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.