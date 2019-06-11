Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật

Mạng xã hội xứ Trung đang bấn loạn trước loạt ảnh Lâm Chí Linh diện đầm cưới gợi cảm khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
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Cách đây không lâu, thông tin Lâm Chí Linh chuẩn bị kết hôn cùng nam ca sĩ người Nhật Akira đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho mối tình của nàng siêu mẫu và nam diễn viên Ngôn Thừa Húc nhưng vẫn không quên chúc phúc cho cô.
Mới đây, loạt ảnh mặc váy cưới chụp ảnh thời trang của Lâm Chí Linh trong quá khứ bất ngờ được người hâm mộ chia sẻ lại lên mạng xã hội. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Có thể thấy, cư dân mạng đang vô cùng mong đợi đến đám cưới cổ tích của cặp đôi. Chính vì vậy, trong thời gian chờ đợi ảnh cưới chính thức của Lâm Chí Linh và Akira, người hâm mộ quyết lôi loạt ảnh quá khứ của người đẹp ra để ngắm cho thỏa lòng mong ước.
Một số hình ảnh khác của Lâm Chí Linh trong trang phục váy cưới:
Trước những hình ảnh này, người hâm mộ vô cùng nóng lòng được thấy Lâm Chí Linh rạng ngời trong ngày cưới cùng bạn trai người Nhật. “Chừng nào nữ thần nhà tôi mới đám cưới” – một cư dân mạng bình luận.