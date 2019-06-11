Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật

Sao quốc tế 11/06/2019 14:50

Mạng xã hội xứ Trung đang bấn loạn trước loạt ảnh Lâm Chí Linh diện đầm cưới gợi cảm khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Cách đây không lâu, thông tin Lâm Chí Linh chuẩn bị kết hôn cùng nam ca sĩ người Nhật Akira đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho mối tình của nàng siêu mẫu và nam diễn viên Ngôn Thừa Húc nhưng vẫn không quên chúc phúc cho cô.

Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 1
Lâm Chí Linh và bạn trai kém tuổi người Nhật - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt ảnh mặc váy cưới chụp ảnh thời trang của Lâm Chí Linh trong quá khứ bất ngờ được người hâm mộ chia sẻ lại lên mạng xã hội. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 2

Trong bộ váy cưới lộng lẫy, Lâm Chí Linh xinh đẹp tựa nữ thần với gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm - Ảnh: Internet

Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 3

Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 4

Bộ váy cưới được đính kết pha lê lấp lánh với thiết kế cổ chữ V xẻ ngực sâu làm tôn lên đường xương quai xanh quyến rũ của người đẹp – Ảnh: Internet

Có thể thấy, cư dân mạng đang vô cùng mong đợi đến đám cưới cổ tích của cặp đôi. Chính vì vậy, trong thời gian chờ đợi ảnh cưới chính thức của Lâm Chí Linh và Akira, người hâm mộ quyết lôi loạt ảnh quá khứ của người đẹp ra để ngắm cho thỏa lòng mong ước.

Một số hình ảnh khác của Lâm Chí Linh trong trang phục váy cưới:

 Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 5Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 6Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 7Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 8Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 9Lâm Chí Linh diện váy cưới xinh đẹp tựa nữ thần, fan mong chờ đến hôn lễ cổ tích của cô và bạn trai người Nhật - Ảnh 10

Trước những hình ảnh này, người hâm mộ vô cùng nóng lòng được thấy Lâm Chí Linh rạng ngời trong ngày cưới cùng bạn trai người Nhật. “Chừng nào nữ thần nhà tôi mới đám cưới” – một cư dân mạng bình luận.

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

Người hâm mộ xứ Trung đang vô cùng tò mò về vị hôn phu người Nhật của siêu mẫu Lâm Chí Linh sau khi cô thông báo tin kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Linh sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

‘Bom sex Đài Loan’ Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 45

‘Bom sex Đài Loan’ Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 45

Loạt ảnh mới được khen 'như thiếu nữ' của siêu mẫu Lâm Chí Linh

Loạt ảnh mới được khen 'như thiếu nữ' của siêu mẫu Lâm Chí Linh

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn

Mỹ nhân Hong Kong 2 lần cắt cổ tay tự tử vì bị ếm ngải ở Thái giờ nhan sắc tàn tạ, có dấu hiệu tâm thần tuổi xế chiều

Mỹ nhân Hong Kong 2 lần cắt cổ tay tự tử vì bị ếm ngải ở Thái giờ nhan sắc tàn tạ, có dấu hiệu tâm thần tuổi xế chiều

Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo

Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới