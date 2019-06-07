Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

Người hâm mộ xứ Trung đang vô cùng tò mò về vị hôn phu người Nhật của siêu mẫu Lâm Chí Linh sau khi cô thông báo tin kết hôn.

Mới đây, cả showbiz Hoa ngữ dậy sóng trước thông tin Lâm Chí Linh tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira kém cô 7 tuổi. Tin tức này đã khiến những người mong mỏi cặp đôi Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc tái hợp vô cùng bất ngờ. Vậy là chuyện tình tan hợp suốt 17 năm qua của cả hai đã chẳng thể cứu vãn, chân dài số một Đài Loan chính thức kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 45. Lâm Chí Linh tuyến bố sắp kết hôn với bạn trai người Nhật - Ảnh: Internet Ngay khi tin tức này bùng nổ, cộng đồng mạng xứ Trung liên tục tìm kiếm thông tin về vị hôn phu của Lâm Chí Linh.

Theo đó, cả hai đã quen biết nhau từ 8 năm trước khi cùng diễn xuất trong vở kịch “Xích bích – Yêu". Tuy nhiên, thời điểm đó cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Mãi đến cuối năm ngoái, Lâm Chí Linh và Akira mới chính thức hẹn hò. Sau hơn nửa năm tìm hiểu, cả hai nhận ra đối phương chính là một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nên quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi quen biết từ lâu nhưng chỉ bắt đầu mối quan hệ tình cảm hơn nửa năm nay - Ảnh: Internet Được biết, Akira (tên thật là Ryohei Kurosawa) sinh năm 1981, anh hoạt động với tư cách là một diễn viên và thành viên của nhóm nhạc EXILE. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Akira hoạt động trong một câu lạc bộ nhảy thuộc khu vực Shizuoka. Sau đó, anh quyết định chuyển đến Tokyo và ứng tuyển vào công ty tài năng Makidai & USA.

Akira đang là diễn viên kiêm ca sĩ tại Nhật - Ảnh: Internet Anh là thành viên của nhóm nhạc EXILE - Ảnh: Internet Tháng 12/2004, Akira được ra mắt trong nhóm nhạc Rather Unique. Tháng 6/2006, anh tham gia vào nhóm nhạc EXILE và đảm nhận vị trí dance. Cũng trong năm này, Akira bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất và đạt được một số thành công nhất định. Akira lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và cũng đạt được nhiều thành công - Ảnh: Internet Nhờ sở hữu vẻ đẹp nam tính và thân hình chuẩn, Akira liên tục tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình và kịch sân khấu. Vẻ đẹp nam tính của Akira - Ảnh: Internet Akira chia sẻ: 'Tôi đã bị thu hút bởi tính cách ấm áp, tinh thần trách nhiệm của Lâm Chí Linh' - Ảnh: Internet Dù khá nổi tiếng ở Nhật nhưng netizen xứ Trung vẫn cho rằng Akira kém cạnh hơn Lâm Chí Linh ở nhiều mặt. Thậm chí, một số cư dân mạng còn bày tỏ thái độ không mấy hài lòng với vị hôn phu của chân dài xứ Đài. Hiện những thông tin và hình ảnh về Akira vẫn đang là chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung.

Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới Dù đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ nhưng An Dĩ Hiên vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong loạt ảnh mới nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-than-the-cua-vi-hon-phu-kem-lam-chi-linh-7-tuoi-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-327378.html