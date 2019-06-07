Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 07/06/2019 14:42

Người hâm mộ xứ Trung đang vô cùng tò mò về vị hôn phu người Nhật của siêu mẫu Lâm Chí Linh sau khi cô thông báo tin kết hôn.

Mới đây, cả showbiz Hoa ngữ dậy sóng trước thông tin Lâm Chí Linh tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira kém cô 7 tuổi. Tin tức này đã khiến những người mong mỏi cặp đôi Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc tái hợp vô cùng bất ngờ. Vậy là chuyện tình tan hợp suốt 17 năm qua của cả hai đã chẳng thể cứu vãn, chân dài số một Đài Loan chính thức kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 45.

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Lâm Chí Linh tuyến bố sắp kết hôn với bạn trai người Nhật - Ảnh: Internet

Ngay khi tin tức này bùng nổ, cộng đồng mạng xứ Trung liên tục tìm kiếm thông tin về vị hôn phu của Lâm Chí Linh.

Theo đó, cả hai đã quen biết nhau từ 8 năm trước khi cùng diễn xuất trong vở kịch “Xích bích – Yêu". Tuy nhiên, thời điểm đó cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Mãi đến cuối năm ngoái, Lâm Chí Linh và Akira mới chính thức hẹn hò. Sau hơn nửa năm tìm hiểu, cả hai nhận ra đối phương chính là một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nên quyết định tiến tới hôn nhân.

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Cặp đôi quen biết từ lâu nhưng chỉ bắt đầu mối quan hệ tình cảm hơn nửa năm nay - Ảnh: Internet

Được biết, Akira (tên thật là Ryohei Kurosawa) sinh năm 1981, anh hoạt động với tư cách là một diễn viên và thành viên của nhóm nhạc EXILE. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Akira hoạt động trong một câu lạc bộ nhảy thuộc khu vực Shizuoka. Sau đó, anh quyết định chuyển đến Tokyo và ứng tuyển vào công ty tài năng Makidai & USA.

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Akira đang là diễn viên kiêm ca sĩ tại Nhật - Ảnh: Internet
Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Anh là thành viên của nhóm nhạc EXILE - Ảnh: Internet

Tháng 12/2004, Akira được ra mắt trong nhóm nhạc Rather Unique. Tháng 6/2006, anh tham gia vào nhóm nhạc EXILE và đảm nhận vị trí dance. Cũng trong năm này, Akira bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất và đạt được một số thành công nhất định.

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Akira lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và cũng đạt được nhiều thành công - Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu vẻ đẹp nam tính và thân hình chuẩn, Akira liên tục tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình và kịch sân khấu.

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
Vẻ đẹp nam tính của Akira - Ảnh: Internet

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 7Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 8

Hé lộ thân thế của vị hôn phu kém Lâm Chí Linh 7 tuổi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 9
Akira chia sẻ: 'Tôi đã bị thu hút bởi tính cách ấm áp, tinh thần trách nhiệm của Lâm Chí Linh' - Ảnh: Internet

Dù khá nổi tiếng ở Nhật nhưng netizen xứ Trung vẫn cho rằng Akira kém cạnh hơn Lâm Chí Linh ở nhiều mặt. Thậm chí, một số cư dân mạng còn bày tỏ thái độ không mấy hài lòng với vị hôn phu của chân dài xứ Đài.

Hiện những thông tin và hình ảnh về Akira vẫn đang là chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung.

Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Dù đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ nhưng An Dĩ Hiên vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong loạt ảnh mới nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Linh Lâm Chí Linh kết hôn Ngôn Thừa Húc

TIN LIÊN QUAN

Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, An Dĩ Hiên khiến ai nấy đều ngẩn ngơ vì quá gợi cảm dù bụng bầu 'vượt mặt'

Lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, An Dĩ Hiên khiến ai nấy đều ngẩn ngơ vì quá gợi cảm dù bụng bầu 'vượt mặt'

Tái xuất sau sinh, ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ khoe vẻ đẹp gợi cảm bất chấp thời gian

Tái xuất sau sinh, ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ khoe vẻ đẹp gợi cảm bất chấp thời gian

Netizen xứ Trung xem màn đỡ váy cho Angela Baby của Huỳnh Hiểu Minh là vở kịch, soi ra chi tiết bất ngờ trong sự kiện

Netizen xứ Trung xem màn đỡ váy cho Angela Baby của Huỳnh Hiểu Minh là vở kịch, soi ra chi tiết bất ngờ trong sự kiện

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Giữa tin đồn ép vợ sinh quý tử để nối dõi, Quách Phú Thành chính thức lên tiếng

Giữa tin đồn ép vợ sinh quý tử để nối dõi, Quách Phú Thành chính thức lên tiếng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới