Netizen xứ Trung xem màn đỡ váy cho Angela Baby của Huỳnh Hiểu Minh là vở kịch, soi ra chi tiết bất ngờ trong sự kiện

Sau màn đỡ váy đầy tình cảm mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angela Baby, thái độ bất thường của cả hai trong suốt sự kiện bỗng khiến nhiều người hoang mang.
- Cùng xuất hiện sau một năm sóng gió, Angela Baby mãi là nàng công chúa xinh đẹp còn Huỳnh Hiểu Minh vẫn là chàng soái ca ngày nào
- Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng
Mới đây tại một sự kiện giải trí, màn tái hợp của cặp vợ chồng đình đám Cbiz Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Khoảnh khắc nam diễn viên nâng váy cho vợ khi bước lên sân khấu ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên Weibo.
Trong khi người hâm mộ cặp đôi vô cùng vui mừng vì tình cảm mà cả hai dành cho nhau vẫn vô cùng ngọt ngào thì số khác lại cho rằng, tất cả chỉ là vở kịch để che mắt thiên hạ.
Cụ thể, netizen đã chỉ ra chi tiết cả hai không hề tương tác với nhau trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Dù ngồi cạnh nhau nhưng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều không trò chuyện hay có bất cứ hành động thân mật nào. Ở một vài khoảnh khắc, Angela Baby được cho là cố tình giữ khoảng cách với chồng.
Chính những điều này đã làm dấy lên nghi vấn cả hai thực chất đang cố diễn kịch để ngầm phủ nhận tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, chiêu thức này của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh được cho là giống với cách mà Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng sử dụng trước đây.
Trong suốt 1 năm qua, mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đang rạn nứt khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng cặp đôi thực chất đã ly hôn và phân chia quyền nuôi con, chỉ là chưa công khai với người hâm mộ.