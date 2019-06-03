Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Sao quốc tế 03/06/2019 16:05

Những bức ảnh được chụp bằng camera thường của Angela Baby đang được netizen xứ Trung lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội.

Là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz, Angela Baby sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô cũng là người đẹp có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường và nhiều lần dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã có mặt tại sự kiện quảng bá cho bộ phim “Người bạn thật sự của tôi” với vai trò là diễn viên chính bên cạnh Đặng Luân và Chu Nhất Long.

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1
Angela Baby xinh đẹp tại sự kiện tuyên truyền phim được tổ chức ở Bắc Kinh – Ảnh: Internet

Là mỹ nhân duy nhất xuất hiện tại sự kiện này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Angela Baby. Nữ diễn viên lựa chọn cho mình bộ váy ngắn, ôm sát cơ thể, khoe đôi chân thon dài không tỳ vết trước ống kính máy ảnh.

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2
Angela Baby tinh tế lựa chọn trang phục vô cùng tôn dáng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những hình ảnh của cô được chụp bởi người hâm mộ và chưa hề qua chỉnh sửa đã gây sốt mạng xã hội Weibo. 

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3
Có thể thấy qua những bức ảnh được chụp bằng camera thường và không hề photoshop, thân hình của Angela Baby vẫn vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet
Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thon gọn đều nhờ vào kỹ thuật photoshop - Ảnh: Internet

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5

Hình ảnh lần này của Angela Baby không khiến người hâm mộ phải thất vọng - Ảnh: Internet

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 6

Vóc dáng của cô thực sự hoàn hảo ở mọi góc độ - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Angela Baby tại sự kiện:

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 7Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 8Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 9Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 10Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 11Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 12

Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 13

Diện váy ngắn bó sát cơ thể, Angela Baby khoe khéo vóc dáng hoàn mỹ cùng đôi chân siêu nuột nà, thẳng tắp không tì vết - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa với sắc vóc đáng ngưỡng mộ này.

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