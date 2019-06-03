Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz, Angela Baby sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô cũng là người đẹp có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường và nhiều lần dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã có mặt tại sự kiện quảng bá cho bộ phim “Người bạn thật sự của tôi” với vai trò là diễn viên chính bên cạnh Đặng Luân và Chu Nhất Long.