Lộ ảnh chụp chưa qua photoshop, thân hình của Angela Baby bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Những bức ảnh được chụp bằng camera thường của Angela Baby đang được netizen xứ Trung lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội.
- Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera
- Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng
Là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz, Angela Baby sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô cũng là người đẹp có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường và nhiều lần dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.
Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã có mặt tại sự kiện quảng bá cho bộ phim “Người bạn thật sự của tôi” với vai trò là diễn viên chính bên cạnh Đặng Luân và Chu Nhất Long.
Là mỹ nhân duy nhất xuất hiện tại sự kiện này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Angela Baby. Nữ diễn viên lựa chọn cho mình bộ váy ngắn, ôm sát cơ thể, khoe đôi chân thon dài không tỳ vết trước ống kính máy ảnh.
Ngay lập tức, những hình ảnh của cô được chụp bởi người hâm mộ và chưa hề qua chỉnh sửa đã gây sốt mạng xã hội Weibo.
Một số hình ảnh khác của Angela Baby tại sự kiện:
Có thể thấy, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa với sắc vóc đáng ngưỡng mộ này.