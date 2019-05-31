Giữa tin đồn ép vợ sinh quý tử để nối dõi, Quách Phú Thành chính thức lên tiếng

“Thiên vương” Quách Phú Thành đã có những chia sẻ về hạnh phúc khi được làm cha lần 2 và lên tiếng phủ nhận việc ép vợ sinh con trai.

Tháng 9/2017, Quách Phú Thành và người đẹp Phương Viện đón con gái đầu lòng sau vài tháng tổ chức đám cưới. Đến tháng 4 năm nay, cặp đôi lại tiếp tục đón thêm tiểu công chúa thứ 2 chào đời. Mới đây tại một sự kiện cộng đồng, Quách Phú Thành đã không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ với phóng viên về việc lên chức cha lần 2 : “Con gái thứ hai được sinh ra vào tháng 4, chưa có dịp được diện kiến với mọi người. Hiện tại tên tiếng Trung của con chúng tôi đang suy nghĩ, còn tên tiếng Anh là Charlotte, giống với chị của cô bé là Chantelle. Tôi vẫn đang dần dần học cách chăm sóc con”.

Quách Phú Thành hạnh phúc khi bà xã Phương Viện hạ sinh con gái thứ 2 - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, có nguồn tin cho rằng Quách Phú Thành “trọng nam khinh nữ” nên muốn vợ đẻ thêm con trai. Theo đó, vì vợ sinh 2 con gái nên nam diễn viên vẫn luôn bắt ép vợ phải sinh được quý tử mới thôi. Quách Phú Thành được cho ép vợ sinh con trai - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Quách Phú Thành đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này: “Tạm thời chúng tôi sẽ không sinh thêm con. Tư tưởng ngày nay đã rất khác rồi, con trai hay con gái cũng tốt, quan trọng nhất là thân thể khỏe mạnh. Tôi không biết có con trai thì cảm giác sẽ khác biệt ra sao. Nhưng có hai con gái khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn vợ vất vả sinh con, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian".

Gia đình hạnh phúc của Quách Phú Thành và Phương Viện - Ảnh: Internet Có thể thấy, Quách Phú Thành vô cùng yêu thương bà xã và hai tiểu công chúa. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tiết lộ rằng thời gian rảnh anh thường phụ giúp bà xã chăm sóc con gái. Cho đến hiện tại, Quách Phú Thành – Phương Viện vẫn là một trong những cặp vợ chồng “lệch tuổi” hạnh phúc nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

‘Thiên vương’ Quách Phú Thành hạnh phúc đón chào con thứ 2, giới tính của đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ Hôm qua (18/4), siêu mẫu Phương Viện đã thuận lợi hạ sinh tiểu công chúa thứ 2. Nhiều người vô cùng bất ngờ về giới tính của đứa trẻ vì trước đó đã có nguồn tin cho biết bà xã Quách Phú Thành mang bầu bé trai.

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