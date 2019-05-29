Mặc váy mỏng như đồ ngủ, ‘Nữ thần gợi cảm gốc Việt’ Chung Lệ Đề khoe thân hình gợi cảm ở tuổi 49

Diện đồ sương sương ra sân bay, người đẹp gợi cảm gốc Việt - Chung Lệ Đề khiến nhiều người trầm trồ vì thân hình thon gọn như thiếu nữ.
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Chung Lệ Đề bước chân vào làng trí sau khi dành chiến thắng trong cuộc thi “Hoa hậu gốc Hoa” năm 1993. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, cô là một trong những người đẹp nổi tiếng tại Hong Kong thập niên 90.
Không chỉ được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, Chung Lệ Đề còn là nữ diễn viên nổi tiếng một thời nhờ tham gia các bộ phim của Châu Tinh Trì. Năm 2002, Chung Lệ Đề đạt danh hiệu Người đẹp châu Á. Từ đó trở đi, cô luôn xây dựng cho mình hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Dần dần, người đẹp gốc Việt trở thành biểu tượng gợi cảm tại Trung Quốc.
Mới đây, Chung Lệ Đề bất ngờ gây chú ý tại sân bay Bắc Kinh khi diện bộ váy ngắn ôm sát cơ thể khoe thân hình thon gọn ở tuổi 49. Theo trang Sina, nữ diễn viên vô cùng tự tin khi xuất hiện với trang phục “đồ ngủ” được thiết kế khá mỏng manh và gợi cảm này.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng trang phục của cô không phù hợp để xuất hiện tại sân bay. “Trang phục cô ấy trông như đồ ngủ. Nếu đi biển trông sẽ phù hợp hơn là ở sân bay” – một cư dân mạng bình luận.
Một số hình ảnh khác của Chung Lệ Đề:
Ở tuổi 49, dù đã là mẹ ba con nhưng Chung Lệ Đề vẫn khiến nhiều người ghen tỵ với nhan sắc thách thức thời gian và vóc dáng quyến rũ của cô. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn thường xuyên tham gia các chương trình giải trí và một số dự án phim ảnh.