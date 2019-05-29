Mặc váy mỏng như đồ ngủ, ‘Nữ thần gợi cảm gốc Việt’ Chung Lệ Đề khoe thân hình gợi cảm ở tuổi 49

Chung Lệ Đề bước chân vào làng trí sau khi dành chiến thắng trong cuộc thi “Hoa hậu gốc Hoa” năm 1993. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, cô là một trong những người đẹp nổi tiếng tại Hong Kong thập niên 90.

Chung Lệ Đề luôn hướng đến hình ảnh gợi cảm - Ảnh: Internet

Không chỉ được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, Chung Lệ Đề còn là nữ diễn viên nổi tiếng một thời nhờ tham gia các bộ phim của Châu Tinh Trì. Năm 2002, Chung Lệ Đề đạt danh hiệu Người đẹp châu Á. Từ đó trở đi, cô luôn xây dựng cho mình hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Dần dần, người đẹp gốc Việt trở thành biểu tượng gợi cảm tại Trung Quốc.