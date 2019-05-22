Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'?

Năm 2016, Đặng Luân và nữ diễn viên Kim Thần bị phóng viên bắt gặp hẹn hò bí mật. Thời điểm đó, những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn của cả hai liên tục xuất hiện trên các trang báo lớn nhỏ và mạng xã hội xứ Trung. Tuy nhiên, Đặng Luân và Kim Thần luôn giữ im lặng, chưa từng lên tiếng phủ nhận cũng không thừa nhận. Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi chia tay trong lặng lẽ.

Hình ảnh thuở còn mặn nồng của Đặng Luân và Kim Thần - Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc mối tình với Kim Thần, Đặng Luân thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò với đàn chị Dương Mịch và Angela Baby. Trong khi đó, người hâm mộ lại liên tục ghép đôi nam diễn viên với Dương Tử sau thành công của bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương”.