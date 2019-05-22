Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'?

Mạng xã hội Weibo đang sôi sục trước thông tin cặp đôi Đặng Luân – Kim Thần tái hợp sau 2 năm chia tay.
- Đắm đuối nhìn Đặng Luân nhiều lần, Dương Mịch bị đồn "thả thính" trai trẻ sau ly hôn
- “Trương Vô Kỵ phiên bản 2019" Tằng Thuấn Hy: Gương mặt lai Tây cực cuốn hút, đang hẹn hò với bạn gái cũ Đặng Luân?
Năm 2016, Đặng Luân và nữ diễn viên Kim Thần bị phóng viên bắt gặp hẹn hò bí mật. Thời điểm đó, những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn của cả hai liên tục xuất hiện trên các trang báo lớn nhỏ và mạng xã hội xứ Trung. Tuy nhiên, Đặng Luân và Kim Thần luôn giữ im lặng, chưa từng lên tiếng phủ nhận cũng không thừa nhận. Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi chia tay trong lặng lẽ.
Sau khi kết thúc mối tình với Kim Thần, Đặng Luân thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò với đàn chị Dương Mịch và Angela Baby. Trong khi đó, người hâm mộ lại liên tục ghép đôi nam diễn viên với Dương Tử sau thành công của bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương”.
Tuy nhiên mới đây, một tài khoản trên Weibo bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh Đặng Luân và Kim Thần cùng nhau đi du lịch Milan. Trên trang cá nhân, Kim Thần cũng chia sẻ hình ảnh 2 bàn tay nắm lấy nhau cùng lời nhắn: “Được rồi, em tha thứ cho anh”.
Từ những chi tiết đáng ngờ này, nhiều người cho rằng Đặng Luân và Kim Thần đã “gương vỡ lại lành”. Ngay lập tức, truyền thông đã liên lạc với phía đại diện của hai nghệ sĩ. Tuy nhiên trái ngược với sự suy đoán của cộng đồng mạng, Kim Thần đã phủ nhận thông tin tái hợp.