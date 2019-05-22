Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'?

Sao quốc tế 22/05/2019 17:34

Mạng xã hội Weibo đang sôi sục trước thông tin cặp đôi Đặng Luân – Kim Thần tái hợp sau 2 năm chia tay.

Năm 2016, Đặng Luân và nữ diễn viên Kim Thần bị phóng viên bắt gặp hẹn hò bí mật. Thời điểm đó, những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn của cả hai liên tục xuất hiện trên các trang báo lớn nhỏ và mạng xã hội xứ Trung. Tuy nhiên, Đặng Luân và Kim Thần luôn giữ im lặng, chưa từng lên tiếng phủ nhận cũng không thừa nhận. Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi chia tay trong lặng lẽ.

Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'? - Ảnh 1
Hình ảnh thuở còn mặn nồng của Đặng Luân và Kim Thần - Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc mối tình với Kim Thần, Đặng Luân thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò với đàn chị Dương Mịch và Angela Baby. Trong khi đó, người hâm mộ lại liên tục ghép đôi nam diễn viên với Dương Tử sau thành công của bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương”.

Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'? - Ảnh 2
Đặng Luân thường xuyên vướng vào tin đồn hẹn hò với bạn diễn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, một tài khoản trên Weibo bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh Đặng Luân và Kim Thần cùng nhau đi du lịch Milan. Trên trang cá nhân, Kim Thần cũng chia sẻ hình ảnh 2 bàn tay nắm lấy nhau cùng lời nhắn: “Được rồi, em tha thứ cho anh”.

Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'? - Ảnh 3
Kim Thần chia sẻ đến Milan du lịch...
Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'? - Ảnh 4

...và thật tình cờ khi Đặng Luân cũng đến tham quan địa điểm tương tự trong cùng một khoảng thời gian - Ảnh: Internet

Hot nhất Weibo: Đặng Luân quay lại với tình cũ Kim Thần sau tuyên bố 'Cả đời cũng không tái hợp'? - Ảnh 5
Bài đăng đầy ẩn ý của Kim Thần - Ảnh: Internet

Từ những chi tiết đáng ngờ này, nhiều người cho rằng Đặng Luân và Kim Thần đã “gương vỡ lại lành”. Ngay lập tức, truyền thông đã liên lạc với phía đại diện của hai nghệ sĩ. Tuy nhiên trái ngược với sự suy đoán của cộng đồng mạng, Kim Thần đã phủ nhận thông tin tái hợp.

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Cư dân mạng xứ Trung đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Đặng Luân thân thiết với đàn chị Dương Mịch và có những hành động đụng chạm được cho là quá đà trong một show thực tế.

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Từ khóa:   Đặng Luân Kim Thần Dương Mịch Angela Baby

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