Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường

Sao quốc tế 19/05/2019 16:58

Vốn nổi tiếng là người mẫu Victoria's Secret sở hữu vóc dáng mảnh mai, việc Hề Mộng Dao bất ngờ “phát tướng” khiến nhiều người cho rằng cô đang mang thai.

Sau khi nhận lời cầu hôn của con trai tỷ phú Hà Hồng Sân, nhất cử nhất động của siêu mẫu Hề Mộng Dao bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường - Ảnh 1
Hình ảnh cầu hôn siêu lãng mạn của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - Ảnh: Internet

Mới đây tại sự kiện Liên hoan phim Cannes, chân dài Victoria's Secret Hề Mộng Dao xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy vô cùng lộng lẫy được cắt xẻ tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại chính là vòng eo ngấn mỡ của Hề Mộng Dao. Khi so sánh với hình ảnh trước đây của người đẹp, không khó để nhận ra cô nàng đã lên cân thấy rõ.

Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường - Ảnh 2
Gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng vòng 2 của Hề Mộng Dao lại đầy mỡ thừa - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường - Ảnh 3
Góc chụp nghiêng càng cho thấy người đẹp tăng khá nhiều cân - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng cô nàng đang mang thai - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường - Ảnh 5
Vóc dáng thon gọn trước đây của Hề Mộng Dao - Ảnh: Internet

Vốn là 1 siêu mẫu quốc tế luôn phải duy trì hình thể thon gọn đạt chuẩn, việc Hề Mộng Dao để bản thân lên cân quá nhiều khiến nghi vấn "cưới chạy bầu" của cô càng trở nên đáng tin.

Trước đó, Hề Mộng Dao đã để lộ hình ảnh vòng 2 lớn bất thường trong ngày được bạn trai Hà Du Quân cầu hôn khiến nhiều người nghi ngờ cô nàng đang mang thai con của thiếu gia họ Hà.

Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường - Ảnh 6
Hình ảnh để lộ vòng bụng lớn của chân dài Victoria's Secret - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía công ty của Hề Mộng Dao vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn nữ siêu mẫu đang mang thai.

Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn

Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn

Sau khi nhận lời cầu hôn của con trai tỷ phú Hà Hồng Sân, người mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao bỗng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Hề Mộng Dao Hề Mộng Dao mang thai cưới chạy bầu

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