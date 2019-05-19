Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường

Sau khi nhận lời cầu hôn của con trai tỷ phú Hà Hồng Sân, nhất cử nhất động của siêu mẫu Hề Mộng Dao bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hình ảnh cầu hôn siêu lãng mạn của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - Ảnh: Internet

Mới đây tại sự kiện Liên hoan phim Cannes, chân dài Victoria's Secret Hề Mộng Dao xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy vô cùng lộng lẫy được cắt xẻ tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại chính là vòng eo ngấn mỡ của Hề Mộng Dao. Khi so sánh với hình ảnh trước đây của người đẹp, không khó để nhận ra cô nàng đã lên cân thấy rõ.