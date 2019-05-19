Giữa tin đồn ‘cưới chạy bầu’, Hề Mộng Dao để lộ thân hình ngấn mỡ, vòng bụng lớn bất thường

Vốn nổi tiếng là người mẫu Victoria's Secret sở hữu vóc dáng mảnh mai, việc Hề Mộng Dao bất ngờ “phát tướng” khiến nhiều người cho rằng cô đang mang thai.
- Xinh đẹp, giỏi giang là vậy nhưng Viên Vịnh Nghi vẫn bị Thành Long ‘phong sát’ 22 năm
- Xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ nhưng Dương Mịch lại bị tố ‘làm màu’ vì để lộ điều này
Sau khi nhận lời cầu hôn của con trai tỷ phú Hà Hồng Sân, nhất cử nhất động của siêu mẫu Hề Mộng Dao bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Mới đây tại sự kiện Liên hoan phim Cannes, chân dài Victoria's Secret Hề Mộng Dao xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy vô cùng lộng lẫy được cắt xẻ tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại chính là vòng eo ngấn mỡ của Hề Mộng Dao. Khi so sánh với hình ảnh trước đây của người đẹp, không khó để nhận ra cô nàng đã lên cân thấy rõ.
Vốn là 1 siêu mẫu quốc tế luôn phải duy trì hình thể thon gọn đạt chuẩn, việc Hề Mộng Dao để bản thân lên cân quá nhiều khiến nghi vấn "cưới chạy bầu" của cô càng trở nên đáng tin.
Trước đó, Hề Mộng Dao đã để lộ hình ảnh vòng 2 lớn bất thường trong ngày được bạn trai Hà Du Quân cầu hôn khiến nhiều người nghi ngờ cô nàng đang mang thai con của thiếu gia họ Hà.
Hiện tại, phía công ty của Hề Mộng Dao vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn nữ siêu mẫu đang mang thai.