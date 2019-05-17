Xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ nhưng Dương Mịch lại bị tố ‘làm màu’ vì để lộ điều này

Tối hôm qua (16/5), Dương Mịch xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện Tuần lễ phim châu Á tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của phóng viên khi diện trang phục vô cùng ấn tượng để lộ vòng 1 gợi cảm và thân hình quyến rũ.

Tuy nhiên, Dương Mịch bất ngờ gây tranh cãi khi netizen tinh ý phát hiện ra nữ diễn viên mang sneaker thay vì một đôi giày cao gót phù hợp hơn với chiếc váy sang chảnh của cô. Ngay sau đó, từ khoá “Dương Mịch mặc lễ phục nhưng đi giày thể thao” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo – mạng xã hội hot nhất xứ Trung.

Nhiều người cho rằng đôi giày không hợp với trang phục của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Dương Mịch cố tình “làm màu” để thu hút sự chú ý và không tôn trọng sự kiện này. Trong khi đó, số khác lại bày tỏ thái độ ủng hộ Dương Mịch và khẳng định đôi giày rất phù hợp với cô cũng như trang phục. Giữa làn sóng tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng, một blogger giải trí bất ngờ tiết lộ Dương Mịch sắp tham gia một dự án phim với vai diễn cô gái năng động nên nữ diễn viên muốn mượn cơ hội này để PR hình tượng.