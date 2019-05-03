Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch khiến nhiều người ngã ngửa, danh xưng ‘nữ thần’ chỉ là báo chí thổi phồng?

Gần đây, Dương Mịch thường xuất hiện với tạo hình thiếu nữ trẻ trung, những bức ảnh do studio của nữ diễn viên đăng tải luôn khiến người hâm mộ ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp.

Dương Mịch vô cùng xinh đẹp trong bức ảnh đã được chỉnh sửa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh tham dự sự kiện mới đây của Dương Mịch bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của nữ diễn viên. Theo đó, loạt ảnh này của Dương Mịch đã để lộ rõ những khuyết điểm trên gương mặt cô. Có thể nói, nữ diễn viên dường như biến thành một người khác.