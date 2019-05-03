Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch khiến nhiều người ngã ngửa, danh xưng ‘nữ thần’ chỉ là báo chí thổi phồng?

Mới đây, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trên cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã bắt đầu để lộ dấu hiệu lão hóa.
- Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan
- Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn
Gần đây, Dương Mịch thường xuất hiện với tạo hình thiếu nữ trẻ trung, những bức ảnh do studio của nữ diễn viên đăng tải luôn khiến người hâm mộ ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp.
Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh tham dự sự kiện mới đây của Dương Mịch bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của nữ diễn viên. Theo đó, loạt ảnh này của Dương Mịch đã để lộ rõ những khuyết điểm trên gương mặt cô. Có thể nói, nữ diễn viên dường như biến thành một người khác.
Qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa, gương mặt của Dương Mịch để lộ chiếc cằm vuông thay vì V-line xinh đẹp. Bên cạnh đó, mí mắt của nữ diễn viên cũng sụp xuống thấy rõ, thậm chí để lộ cả miếng dán kích mí. Ở nhiều góc chụp, làn da của Dương Mịch đã có dấu hiệu lão hóa mặc dù cô chỉ mới 32 tuổi.
Trước đó, Angela Baby - một trong những mỹ nhân của Cbiz cũng khiến cộng đồng mạng “hoảng sợ” vì gương mặt biến dạng khi xuất hiện trên show truyền hình. Theo đó, biểu cảm đơ cứng cùng đôi mắt to quá cỡ khiến nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh trở nên khá "đáng sợ".
Có vẻ như nhan sắc của các Hoa đán một thời như Angela Baby, Dương Mịch, Cảnh Điềm… đều đang khiến cộng đồng mạng thất vọng.