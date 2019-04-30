Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn

Ngày 28/4, Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Đài Bắc. Khoảnh khắc thiên thần nhỏ chào đời, Ngô Kỳ Long đã hạnh phúc chia sẻ lên trang cá nhân: “Bạn nhỏ đã đến trình diện rồi, mẹ tròn con vuông, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mẹ thân yêu đã vất vả rồi, cảm ơn em!”.

Bài đăng của Ngô Kỳ Long - Ảnh: Internet

Từ khi mang thai cho đến khi sinh con, những thông tin về cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vô cùng ít ỏi, cả hai đều rất kín tiếng trước truyền thông. Mới đây, trang QQ đưa tin Ngô Kỳ Long đã không tiếc tiền chi một số tiền “khủng” để mua sắm nhà cửa, thậm chí biến 4 căn hộ đắt tiền trở thành “nhà trẻ cao cấp” được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con Lưu Thi Thi.