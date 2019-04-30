Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn

Truyền thông Hoa ngữ đang vô cùng vui mừng trước thông tin Lưu Thi Thi thuận lợi hạ sinh quý tử đầu lòng. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi “Tứ Gia – Nhược Hy” rất được công chúng quan tâm.
- Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử, lại còn là một cặp song sinh
- Sau khoảng thời gian im ắng, truyền thông bất ngờ tiết lộ thời điểm Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng
Ngày 28/4, Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Đài Bắc. Khoảnh khắc thiên thần nhỏ chào đời, Ngô Kỳ Long đã hạnh phúc chia sẻ lên trang cá nhân: “Bạn nhỏ đã đến trình diện rồi, mẹ tròn con vuông, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mẹ thân yêu đã vất vả rồi, cảm ơn em!”.
Từ khi mang thai cho đến khi sinh con, những thông tin về cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vô cùng ít ỏi, cả hai đều rất kín tiếng trước truyền thông. Mới đây, trang QQ đưa tin Ngô Kỳ Long đã không tiếc tiền chi một số tiền “khủng” để mua sắm nhà cửa, thậm chí biến 4 căn hộ đắt tiền trở thành “nhà trẻ cao cấp” được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con Lưu Thi Thi.
Được biết, 4 căn hộ này thuộc khu trung tâm Tân Trang Phó Đô và có tổng giá trị lên đến 41 triệu NDT (tương đương gần 145 tỷ VNĐ). Khu nhà này có độ bảo mật vô cùng cao, dù thường xuyên túc trực bên ngoài căn hộ nhưng paparazzi chỉ chụp được hai vợ chồng xuất hiện tại đây khoảng 2 lần.
Truyền thông Đài Loan đã gọi khu nhà này của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi là “nhà trẻ cao cấp”. Theo đó, hai vợ chồng nam diễn viên sẽ ở 1 căn hộ, 3 căn hộ còn lại dành cho mẹ và anh em trong nhà.
Có thể thấy, Ngô Kỳ Long đã cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc, tạo điều kiện tốt nhất để Lưu Thi Thi dưỡng thai và chăm sóc con.