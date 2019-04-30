Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn

Sao quốc tế 30/04/2019 15:24

Truyền thông Hoa ngữ đang vô cùng vui mừng trước thông tin Lưu Thi Thi thuận lợi hạ sinh quý tử đầu lòng. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi “Tứ Gia – Nhược Hy” rất được công chúng quan tâm.

Ngày 28/4, Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Đài Bắc. Khoảnh khắc thiên thần nhỏ chào đời, Ngô Kỳ Long đã hạnh phúc chia sẻ lên trang cá nhân: “Bạn nhỏ đã đến trình diện rồi, mẹ tròn con vuông, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mẹ thân yêu đã vất vả rồi, cảm ơn em!”.

Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn - Ảnh 1
Bài đăng của Ngô Kỳ Long - Ảnh: Internet

Từ khi mang thai cho đến khi sinh con, những thông tin về cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vô cùng ít ỏi, cả hai đều rất kín tiếng trước truyền thông. Mới đây, trang QQ đưa tin Ngô Kỳ Long đã không tiếc tiền chi một số tiền “khủng” để mua sắm nhà cửa, thậm chí biến 4 căn hộ đắt tiền trở thành “nhà trẻ cao cấp” được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con Lưu Thi Thi.

Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn - Ảnh 2
Nam diễn viên thẳng tay chi số tiền khủng mua căn hộ cao cấp - Ảnh: Internet

Được biết, 4 căn hộ này thuộc khu trung tâm Tân Trang Phó Đô và có tổng giá trị lên đến 41 triệu NDT (tương đương gần 145 tỷ VNĐ). Khu nhà này có độ bảo mật vô cùng cao, dù thường xuyên túc trực bên ngoài căn hộ nhưng paparazzi chỉ chụp được hai vợ chồng xuất hiện tại đây khoảng 2 lần.

Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn - Ảnh 3

Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn - Ảnh 4

Cận cảnh nơi ở của vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi – Ảnh: Internet

Truyền thông Đài Loan đã gọi khu nhà này của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi là “nhà trẻ cao cấp”. Theo đó, hai vợ chồng nam diễn viên sẽ ở 1 căn hộ, 3 căn hộ còn lại dành cho mẹ và anh em trong nhà.

Quý tử vừa chào đời, Ngô Kỳ Long đã chi hẳn 145 tỷ xây ‘nhà trẻ’ cho con để bảo đảm an toàn - Ảnh 5
Tổ ấm nhỏ của cả hai đang vô cùng hạnh phúc khi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Ngô Kỳ Long đã cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc, tạo điều kiện tốt nhất để Lưu Thi Thi dưỡng thai và chăm sóc con.

Ngô Kỳ Long vui mừng thông báo Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử đầu lòng

Ngô Kỳ Long vui mừng thông báo Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử đầu lòng

Ngay sau khi lên chức bố, Ngô Kỳ Long không giấu được niềm vui nên đã chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân của mình.

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Ngô Kỳ Long vui mừng thông báo Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử đầu lòng

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