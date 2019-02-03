Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước

Sao quốc tế 03/02/2019 11:23

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi cùng nhau đi sắm Tết, nam diễn viên luôn ân cần chăm sóc và quan tâm đến bà xã.

Từ sau khi Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi công khai “tin vui” với công chúng, nhất cử nhất động của cặp đôi đều được báo giới và người hâm mộ chú ý.

Mới đây, trang Sina đã đăng tải loạt ảnh cặp vợ chồng nổi tiếng Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi cùng nhau đi chợ, mua sắm đồ đón Tết. Có thể thấy, nam diễn viên đang tạm gác lại công việc để cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã. Ngô Kỳ Long vốn được tiếng yêu chiều vợ, ngay khi nữ diễn viên mang thai, anh đã không tiếc tiền tậu biệt thự hàng chục tỷ để làm quà cho bà xã.

Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 1

Từ khi Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long luôn theo sát bà xã mọi nơi - Ảnh: Internet

Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 2Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 3Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 4

Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 5
Ngô Kỳ Long dành nhiều thời gian cho gia đình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, qua những hình ảnh được đăng tải, điều khiến nhiều người chú ý chính là vóc dáng vô cùng thon gọn của Lưu Thi Thi mặc dù cô đang ở tháng thứ 6 thai kỳ. Nhiều cư dân mạng còn dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên, số khác lại tỏ ra vui mừng vì Lưu Thi Thi rất khỏe mạnh.

Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 6

Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước - Ảnh 7
Mang thai được 6 tháng nhưng vóc dáng của nữ diễn viên vẫn rất thon gọn - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Kỳ Long đang giảm bớt khối lượng công việc để dành nhiều thời gian bên bà xã Lưu Thi Thi, giúp cô an tâm dưỡng thai. Cả hai thường xuyên tham gia các hoạt động như leo núi để tăng cường sức khỏe, đi chùa cầu bình an… Không chỉ cặp đôi mà người hâm mộ cũng đang rất nóng lòng mong chờ tiểu bảo bối ra đời.

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Sau khi thông báo tin vui đến người hâm mộ, cặp đôi Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi đang ra sức chuẩn bị để chào đón thành viên mới của gia đình.

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