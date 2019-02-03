Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi cùng nhau đi sắm Tết, nam diễn viên luôn ân cần chăm sóc và quan tâm đến bà xã.
- Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai
- Sau khi mẹ ruột xác nhận thông tin Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long bất ngờ có động thái mới
Từ sau khi Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi công khai “tin vui” với công chúng, nhất cử nhất động của cặp đôi đều được báo giới và người hâm mộ chú ý.
Mới đây, trang Sina đã đăng tải loạt ảnh cặp vợ chồng nổi tiếng Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi cùng nhau đi chợ, mua sắm đồ đón Tết. Có thể thấy, nam diễn viên đang tạm gác lại công việc để cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã. Ngô Kỳ Long vốn được tiếng yêu chiều vợ, ngay khi nữ diễn viên mang thai, anh đã không tiếc tiền tậu biệt thự hàng chục tỷ để làm quà cho bà xã.
Bên cạnh đó, qua những hình ảnh được đăng tải, điều khiến nhiều người chú ý chính là vóc dáng vô cùng thon gọn của Lưu Thi Thi mặc dù cô đang ở tháng thứ 6 thai kỳ. Nhiều cư dân mạng còn dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên, số khác lại tỏ ra vui mừng vì Lưu Thi Thi rất khỏe mạnh.
Hiện tại, Ngô Kỳ Long đang giảm bớt khối lượng công việc để dành nhiều thời gian bên bà xã Lưu Thi Thi, giúp cô an tâm dưỡng thai. Cả hai thường xuyên tham gia các hoạt động như leo núi để tăng cường sức khỏe, đi chùa cầu bình an… Không chỉ cặp đôi mà người hâm mộ cũng đang rất nóng lòng mong chờ tiểu bảo bối ra đời.