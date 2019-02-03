Xứng danh ‘người chồng quốc dân’, Ngô Kỳ Long ân cần đưa bà xã đi sắm Tết, quyết không rời nửa bước

Từ sau khi Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi công khai “tin vui” với công chúng, nhất cử nhất động của cặp đôi đều được báo giới và người hâm mộ chú ý.

Mới đây, trang Sina đã đăng tải loạt ảnh cặp vợ chồng nổi tiếng Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi cùng nhau đi chợ, mua sắm đồ đón Tết. Có thể thấy, nam diễn viên đang tạm gác lại công việc để cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã. Ngô Kỳ Long vốn được tiếng yêu chiều vợ, ngay khi nữ diễn viên mang thai, anh đã không tiếc tiền tậu biệt thự hàng chục tỷ để làm quà cho bà xã.