Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm

Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi vốn là cặp vợ chồng “đũa lệch” vô cùng hạnh phúc của Cbiz. Chàng không chỉ hơn nàng gần 20 tuổi mà còn là nam diễn viên xấu trai của làng giải trí, trong khi đó Thể Nhi lại là Á hậu Hoa kiều tại Mỹ.

Cặp đôi công khai yêu nhau vào năm 2007 - Ảnh: Internet

Năm 2010, Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi đăng ký kết hôn tại Mỹ và tổ chức tiệc cưới ở Quảng Đông (Trung Quốc). Đến năm 2013, cặp đôi đón chào quý tử đầu lòng – Jasper. Cậu bé được rất nhiều người yêu mến bởi vẻ đáng yêu và lém lỉnh khi cùng bố tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” bản Trung mùa thứ 5.