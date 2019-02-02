Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm

Những hình ảnh mới nhất của Ứng Thể Nhi tại một trung tâm mua sắm cho thấy nữ diễn viên đang mang thai lần 2 ở tuổi 36.
- Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện
- Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm
Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi vốn là cặp vợ chồng “đũa lệch” vô cùng hạnh phúc của Cbiz. Chàng không chỉ hơn nàng gần 20 tuổi mà còn là nam diễn viên xấu trai của làng giải trí, trong khi đó Thể Nhi lại là Á hậu Hoa kiều tại Mỹ.
Năm 2010, Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi đăng ký kết hôn tại Mỹ và tổ chức tiệc cưới ở Quảng Đông (Trung Quốc). Đến năm 2013, cặp đôi đón chào quý tử đầu lòng – Jasper. Cậu bé được rất nhiều người yêu mến bởi vẻ đáng yêu và lém lỉnh khi cùng bố tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” bản Trung mùa thứ 5.
Mới đây, các trang báo giải trí Hồng Kông đồng loạt đăng tải hình ảnh Ứng Thể Nhi lộ bụng bầu lớn khi đi mua sắm cùng con trai. Qua những hình ảnh được paparazzi ghi lại, nữ diễn viên "Lộc Đỉnh Ký" diện trang phục đơn giản tối màu và rộng thùng thình để che đi vóc dáng nhưng nhiều người vẫn dễ dàng nhận ra bà xã Trần Tiểu Xuân đang mang thai.
Ngay khi thông tin này được đăng tải, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Có vẻ như gia đình nhỏ của Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi sắp đón chào thành viên mới nhưng cả hai đều chưa chính thức công bố “tin vui” đến công chúng.