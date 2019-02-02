Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm

Sao quốc tế 02/02/2019 13:54

Những hình ảnh mới nhất của Ứng Thể Nhi tại một trung tâm mua sắm cho thấy nữ diễn viên đang mang thai lần 2 ở tuổi 36.

Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi vốn là cặp vợ chồng “đũa lệch” vô cùng hạnh phúc của Cbiz. Chàng không chỉ hơn nàng gần 20 tuổi mà còn là nam diễn viên xấu trai của làng giải trí, trong khi đó Thể Nhi lại là Á hậu Hoa kiều tại Mỹ.  

Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 1
Cặp đôi công khai yêu nhau vào năm 2007 - Ảnh: Internet

Năm 2010, Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi đăng ký kết hôn tại Mỹ và tổ chức tiệc cưới ở Quảng Đông (Trung Quốc). Đến năm 2013, cặp đôi đón chào quý tử đầu lòng – Jasper. Cậu bé được rất nhiều người yêu mến bởi vẻ đáng yêu và lém lỉnh khi cùng bố tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” bản Trung mùa thứ 5.

Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Trần Tiểu Xuân - Ảnh: Internet

Mới đây, các trang báo giải trí Hồng Kông đồng loạt đăng tải hình ảnh Ứng Thể Nhi lộ bụng bầu lớn khi đi mua sắm cùng con trai. Qua những hình ảnh được paparazzi ghi lại, nữ diễn viên "Lộc Đỉnh Ký" diện trang phục đơn giản tối màu và rộng thùng thình để che đi vóc dáng nhưng nhiều người vẫn dễ dàng nhận ra bà xã Trần Tiểu Xuân đang mang thai.

Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 3

Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 4
Thể Nhi cùng con trai lớn đi mua sắm - Ảnh: Internet

Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 5Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 6

Bà xã Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi mang thai lần 2, vác bụng bầu vượt mặt đi mua sắm - Ảnh 7

Trước đó Ứng Thể Nhi cũng thường xuyên xuất hiện với những bộ quần áo rộng thùng thình để che đi vòng 2 - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này được đăng tải, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Có vẻ như gia đình nhỏ của Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi sắp đón chào thành viên mới nhưng cả hai đều chưa chính thức công bố “tin vui” đến công chúng. 

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Từ khóa:   Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi cặp đôi hoa ngữ

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