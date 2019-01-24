Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện

Từ khi lập gia đình, Hồ Hạnh Nhi ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật hơn và dành nhiều thời gian để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Sau khi sinh quý tử đầu lòng Brendan, cô và ông xã Philip đều mong muốn có thêm một tiểu công chúa. Theo giới truyền thông, hiện tại cả hai vợ chồng đang tích cực chuẩn bị để có thể sinh con vào năm Kỷ Hợi.

Hồ Hạnh Nhi bên cạnh ông xã và con trai - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ tham gia một sự kiện tại Hồng Kông. Sự xuất hiện của cô đã thu hút chú ý của báo giới, đặc biệt nữ diễn viên lên cân thấy rõ khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai. Thậm chí theo một nguồn tin, Philip đã mạnh tay chi tiền tậu biệt thự làm quà cho bà xã.