Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện

Cả hai vợ chồng Hồ Hạnh Nhi đều mong muốn sinh thêm con trong năm Kỷ Hợi nhưng khi được hỏi về vấn đề này thì nữ diễn viên chỉ úp mở chứ không thừa nhận.
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Từ khi lập gia đình, Hồ Hạnh Nhi ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật hơn và dành nhiều thời gian để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Sau khi sinh quý tử đầu lòng Brendan, cô và ông xã Philip đều mong muốn có thêm một tiểu công chúa. Theo giới truyền thông, hiện tại cả hai vợ chồng đang tích cực chuẩn bị để có thể sinh con vào năm Kỷ Hợi.
Mới đây, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ tham gia một sự kiện tại Hồng Kông. Sự xuất hiện của cô đã thu hút chú ý của báo giới, đặc biệt nữ diễn viên lên cân thấy rõ khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai. Thậm chí theo một nguồn tin, Philip đã mạnh tay chi tiền tậu biệt thự làm quà cho bà xã.
Tại sự kiện, Hồ Hạnh Nhi diện trang phục có phần ôm sát, để lộ vòng 2 lớn bất thường. Thế nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi về việc có dự tính sinh em bé trong năm nay hay không thì người đẹp lại úp mở: “Vợ chồng tôi đã nỗ lực rất lâu (để có em bé), cũng rất mong mỏi sẽ sinh em bé trong năm Kỷ Hợi này. Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo với tất cả mọi người”.
Có thể thấy nữ diễn viên rất khéo léo khi đề cập đến vấn đề này với truyền thông, cô không một mực phủ nhận cũng không thừa nhận. Người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi cặp đôi chính thức thông báo “tin vui”.