Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện

Sao quốc tế 24/01/2019 16:57

Cả hai vợ chồng Hồ Hạnh Nhi đều mong muốn sinh thêm con trong năm Kỷ Hợi nhưng khi được hỏi về vấn đề này thì nữ diễn viên chỉ úp mở chứ không thừa nhận.

Từ khi lập gia đình, Hồ Hạnh Nhi ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật hơn và dành nhiều thời gian để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Sau khi sinh quý tử đầu lòng Brendan, cô và ông xã Philip đều mong muốn có thêm một tiểu công chúa. Theo giới truyền thông, hiện tại cả hai vợ chồng đang tích cực chuẩn bị để có thể sinh con vào năm Kỷ Hợi.

Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện - Ảnh 1
Hồ Hạnh Nhi bên cạnh ông xã và con trai - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ tham gia một sự kiện tại Hồng Kông. Sự xuất hiện của cô đã thu hút chú ý của báo giới, đặc biệt nữ diễn viên lên cân thấy rõ khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai. Thậm chí theo một nguồn tin, Philip đã mạnh tay chi tiền tậu biệt thự làm quà cho bà xã.

Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện - Ảnh 2
Căn nhà Philip mua tặng bà xã Hồ Hạnh Nhi - Ảnh: Internet

Tại sự kiện, Hồ Hạnh Nhi diện trang phục có phần ôm sát, để lộ vòng 2 lớn bất thường. Thế nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi về việc có dự tính sinh em bé trong năm nay hay không thì người đẹp lại úp mở: “Vợ chồng tôi đã nỗ lực rất lâu (để có em bé), cũng rất mong mỏi sẽ sinh em bé trong năm Kỷ Hợi này. Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo với tất cả mọi người”.

Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện - Ảnh 3
Vòng eo của nữ diễn viên lớn bất thường - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện - Ảnh 4Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện - Ảnh 5

Giữa tin đồn đang mang thai, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ để lộ vòng 2 lớn, ‘phát tướng’ thấy rõ tại sự kiện - Ảnh 6
Hồ Hạnh Nhi lên cân thấy rõ, gương mặt tròn trịa - Ảnh: Internet

Có thể thấy nữ diễn viên rất khéo léo khi đề cập đến vấn đề này với truyền thông, cô không một mực phủ nhận cũng không thừa nhận. Người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi cặp đôi chính thức thông báo “tin vui”.

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