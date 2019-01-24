Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Quan Chi Lâm từng là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu đàn ông – Ảnh: Internet

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ khi 20 tuổi và từng tham gia diễn xuất trong những bộ phim đình đám như “Tái kiến giang hồ”, “Long huynh hổ đệ”, “Kế hoạch A”… Nhờ sở hữu vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, Quan Chi Lâm nhanh chóng nổi tiếng và trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất chú ý.

Quan Chi Lâm từng kết hôn với một doanh nhân giàu có nhưng cuối cùng lại ly hôn chỉ sau nửa năm chung sống vì người đàn ông kia đã phản bội cô. Sau đó, nữ diễn viên phải lòng người tình tri kỷ - Trần Thái Minh, cả hai hạnh phúc bên nhau được 7 năm thì tan vỡ.

Dù sở hữu nhan sắc 'vạn người mê' nhưng tình duyên của Quan Chi Lâm lại lận đận - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Quan Chi Lâm từng được ví như “viên ngọc quý” của làng giải trí Hồng Kông và theo thời gian, vẻ đẹp của nữ diễn viên ngày càng mặn mà.

Mới đây, nữ diễn viên đã đứng đầu danh sách bình chọn “Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới” do trang Hupu của Trung Quốc công bố, vượt qua cả những tượng đài sắc đẹp như Audrey Hepburn, Jessica Alba,… Trước đó, Quan Chi Lâm từng lọt top 50 người đẹp nhất thế giới vào năm 1998.

Dù đã 57 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp bất chấp thời gian - Ảnh: Internet

Không nhiều người tin rằng Quan Chi Lâm đã gần 60 tuổi - Ảnh: Internet

Có thể nói, vẻ đẹp hoàn mỹ của Quan Chi Lâm “còn mãi với thời gian”, xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nhân màn ảnh Hồng Kông, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

Ở tuổi 57, Quan Chi Lâm vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và sắc sảo, phong cách thời trang sành điệu. Hiện người đẹp Hồng Kông này đang sống một mình và cô từng chia sẻ rằng sẽ để lại toàn bộ khối tài sản gần 100 triệu USD cho người em trai của mình.