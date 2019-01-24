Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Sao quốc tế 24/01/2019 11:34

Mới đây trong một cuộc bình chọn nhan sắc, Quan Chi Lâm đã đứng đầu danh sách “Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới”. Rất nhanh chóng, những hình ảnh thời trẻ của nữ diễn viên được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ “tên lửa”.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ khi 20 tuổi và từng tham gia diễn xuất trong những bộ phim đình đám như “Tái kiến giang hồ”, “Long huynh hổ đệ”, “Kế hoạch A”… Nhờ sở hữu vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, Quan Chi Lâm nhanh chóng nổi tiếng và trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất chú ý.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 1

Quan Chi Lâm từng là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu đàn ông – Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 2Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 3Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 4

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 5
Nhan sắc đỉnh cao của Quan Chi Lâm thời trẻ - Ảnh: Internet

Quan Chi Lâm từng kết hôn với một doanh nhân giàu có nhưng cuối cùng lại ly hôn chỉ sau nửa năm chung sống vì người đàn ông kia đã phản bội cô. Sau đó, nữ diễn viên phải lòng người tình tri kỷ - Trần Thái Minh, cả hai hạnh phúc bên nhau được 7 năm thì tan vỡ.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 6
Dù sở hữu nhan sắc 'vạn người mê' nhưng tình duyên của Quan Chi Lâm lại lận đận - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Quan Chi Lâm từng được ví như “viên ngọc quý” của làng giải trí Hồng Kông và theo thời gian, vẻ đẹp của nữ diễn viên ngày càng mặn mà.

Mới đây, nữ diễn viên đã đứng đầu danh sách bình chọn “Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới” do trang Hupu của Trung Quốc công bố, vượt qua cả những tượng đài sắc đẹp như Audrey Hepburn, Jessica Alba,… Trước đó, Quan Chi Lâm từng lọt top 50 người đẹp nhất thế giới vào năm 1998.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 7
Dù đã 57 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp bất chấp thời gian - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 8Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 9

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên U60 đứng đầu danh sách ‘Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới' - Ảnh 10
Không nhiều người tin rằng Quan Chi Lâm đã gần 60 tuổi - Ảnh: Internet

Có thể nói, vẻ đẹp hoàn mỹ của Quan Chi Lâm “còn mãi với thời gian”, xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nhân màn ảnh Hồng Kông, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

Ở tuổi 57, Quan Chi Lâm vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và sắc sảo, phong cách thời trang sành điệu. Hiện người đẹp Hồng Kông này đang sống một mình và  cô từng chia sẻ rằng sẽ để lại toàn bộ khối tài sản gần 100 triệu USD cho người em trai của mình.

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ thay phiên chăm con, quyết không xuất hiện cạnh nhau giữa ồn ào ly hôn

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ thay phiên chăm con, quyết không xuất hiện cạnh nhau giữa ồn ào ly hôn

Sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, dù chưa chính thức lên tiếng thừa nhận đã ly hôn nhưng Giả Nãi Lượng và bà xã luôn né tránh nhau, ngay cả khi gặp con gái cũng là thay phiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Chi Lâm

TIN LIÊN QUAN

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ thay phiên chăm con, quyết không xuất hiện cạnh nhau giữa ồn ào ly hôn

Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ thay phiên chăm con, quyết không xuất hiện cạnh nhau giữa ồn ào ly hôn

Sau vụ Phạm Băng Băng, Trung Quốc thu về 1,62 tỷ USD tiền trốn thuế

Sau vụ Phạm Băng Băng, Trung Quốc thu về 1,62 tỷ USD tiền trốn thuế

'Em gái trà sữa' bán lỗ nhà sang sau bê bối tình dục của chồng tỷ phú

'Em gái trà sữa' bán lỗ nhà sang sau bê bối tình dục của chồng tỷ phú

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm

Triệu Vy lên tiếng về hình ảnh hôn đạo diễn Lý Phi ở nhà hàng

Triệu Vy lên tiếng về hình ảnh hôn đạo diễn Lý Phi ở nhà hàng

Rộ tin cặp đôi Nghê Ni – Tỉnh Bách Nhiên tái hợp sau chia tay: Chàng tới tận nhà riêng đợi nàng trở về

Rộ tin cặp đôi Nghê Ni – Tỉnh Bách Nhiên tái hợp sau chia tay: Chàng tới tận nhà riêng đợi nàng trở về

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 6 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới