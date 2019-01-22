Rộ tin cặp đôi Nghê Ni – Tỉnh Bách Nhiên tái hợp sau chia tay: Chàng tới tận nhà riêng đợi nàng trở về

Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Tỉnh Bách Nhiên ở khu nhà của Nghê Ni, từ đó dấy lên tin đồn cả hai sắp tái hợp sau nửa năm chia tay.
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Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni từng xác nhận chia tay hồi tháng 7/2018 sau 2 năm hẹn hò. Người hâm mộ của cặp đôi vô cùng tiếc nuối cho một mối tình đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.
Tuy nhiên mới đây, phóng viên đã chụp được khoảnh khắc Tỉnh Bách Nhiên đến khu chung cư của Nghê Ni và qua đêm tại đó. Rất nhanh chóng, những hình ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội xứ Trung khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao.
Cụ thể, theo những hình ảnh được paparazzi ghi lại, Tỉnh Bách Nhiên sau khi hoàn thành công việc đã trở về nhà riêng. Tiếp đó, nam diễn viên cùng trợ lý bất ngờ có mặt tại tầng lầu phía dưới khu nhà của Nghê Ni. Có thể thấy, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn sống chung trong một khu dân cư. Một lúc sau, trợ lý rời khỏi đây còn Tỉnh Bách Nhiên lên thẳng nhà của Nghê Ni đợi cô.
Khoảng 1 tiếng sau, Nghê Ni trở về khu chung cư rồi nhanh chóng lên nhà của mình. Phóng viên đã ở lại để chờ động tĩnh nhưng Tỉnh Bách Nhiên không hề rời khỏi dù đã quá nửa đêm.
Những tưởng cặp đôi đã chính thức “đường ai nấy đi” nhưng loạt ảnh này lại cho thấy cả hai có thể sẽ tái hợp. Người hâm mộ của cặp đôi đang hy vọng cả hai thực sự đã “gương vỡ lại lành” và vô cùng ngóng đợi tin vui từ hai người.