Rộ tin cặp đôi Nghê Ni – Tỉnh Bách Nhiên tái hợp sau chia tay: Chàng tới tận nhà riêng đợi nàng trở về

Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni từng xác nhận chia tay hồi tháng 7/2018 sau 2 năm hẹn hò. Người hâm mộ của cặp đôi vô cùng tiếc nuối cho một mối tình đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Cặp đôi chia tay sau 2 năm hẹn hò khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, phóng viên đã chụp được khoảnh khắc Tỉnh Bách Nhiên đến khu chung cư của Nghê Ni và qua đêm tại đó. Rất nhanh chóng, những hình ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội xứ Trung khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao.

Cụ thể, theo những hình ảnh được paparazzi ghi lại, Tỉnh Bách Nhiên sau khi hoàn thành công việc đã trở về nhà riêng. Tiếp đó, nam diễn viên cùng trợ lý bất ngờ có mặt tại tầng lầu phía dưới khu nhà của Nghê Ni. Có thể thấy, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn sống chung trong một khu dân cư. Một lúc sau, trợ lý rời khỏi đây còn Tỉnh Bách Nhiên lên thẳng nhà của Nghê Ni đợi cô.