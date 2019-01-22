Rò rỉ những hình ảnh hiếm hoi của con trai Ngô Tôn: ‘Giống bố như đúc’, tương lai là nam thần vạn người mê

Những hình ảnh mới đây của Max - con trai Ngô Tôn đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa vì cậu bé quá đáng yêu, lại thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố nên sẽ là “soái ca” tương lai.

Ngô Tôn là nam diễn viên được nhiều người yêu thích qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim Đài Loan nổi tiếng châu Á như: “Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ”, “Công chúa nhà tôi”, “Lửa bóng rổ” và “Nàng Juliet phương Đông”… Trước đó, Ngô Tôn là thành viên của nhóm nhạc đình đám Phi Luân Hải. Nam diễn viên Ngô Tôn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Tôn khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố đã kết hôn và có một cô con gái 3 tuổi tên là Ngô Hân Di (Nei Nei), đồng thời sắp chào đón thành viên thứ 2 của gia đình. Được biết, con trai Ngô Tôn sinh ngày 10/10/2013, tên thật là Ngô Kỳ Mãn (thường gọi là Max).

Từ khi Ngô Tôn quyết định cùng 2 con tham gia gameshow thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế” bản Trung mùa 5, Max và Nei Nei đều được chú ý và trở thành một trong những nhân tố tạo nên sức hấp dẫn cho chương trình. Ngô Tôn và hai con trong một chương trình truyền hình thực tế - Ảnh: Internet Đặc biệt, nhờ sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu mà quý tử nhà Ngô Tôn trở nên nổi tiếng không hề thua kém gì bố mình. Nhiều người nhận xét, Max thừa hưởng nhiều nét đẹp của Ngô Tôn và tương lai sẽ trở thành một nam thần giống bố.

Cậu bé được rất nhiều người yêu thích và có cả một lượng lớn người hâm mộ - Ảnh: Internet Sau khi chương trình kết thúc, Ngô Tôn rất ít khi cập nhật hình ảnh của con trai lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, những hình ảnh mới nhất của Max đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì cậu bé càng lớn càng “giống bố như đúc”. Trong loạt ảnh này, Max không chỉ chứng minh cậu bé là “bản sao nâng cấp” của người bố nổi tiếng mà còn khẳng định sức hút từ sự đáng yêu và đường nét mỹ nam trên gương mặt. Max càng lớn càng đẹp trai - Ảnh: Internet Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi Ngô Tôn quyết định chia sẻ hình ảnh của con trai trước công chúng.

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