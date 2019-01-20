Địch Lệ Nhiệt Ba lấy lại nhan sắc nữ thần sau khi bị chê già nua, dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Vốn là mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khí chất hiếm có, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được các nhà sản xuất phim và hàng loạt nhãn hàng thời trang “chọn mặt gửi vàng”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỹ nhân này liên tục dính vào nghi án phẫu thuật thẩm mỹ và mất phong độ về ngoại hình. Trong sự kiện “Đêm Weibo 2018”, nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” bị cộng đồng mạng la ó vì gương mặt già nua, vóc dáng gầy gò thiếu sức sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người thất vọng vì nhan sắc có phần già nua của mình – Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, khi xuất hiện tại chương trình đón năm mới "Trăm Hoa Đón Xuân - Liên Hoan Mừng Xuân 2019" của Hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến nhiều người phải trầm trồ trước thần thái và nhan sắc xinh đẹp của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất với ngoại hình vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên đã khéo léo chọn mẫu đầm ánh kim của nhà mốt Jenny Packham để che khéo khuyết điểm cơ thể và khoe được vóc dáng thanh mảnh. Bên cạnh đó, bộ trang phục còn làm bật lên nước da trắng hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều người cho rằng sau khi tăng cân, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn.