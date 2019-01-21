Suốt ngày bị chê bai nhan sắc già nua, Lâm Tâm Như đăng luôn ảnh mặt mộc xinh đẹp ‘đáp trả’ antifan

Thời gian gần đây, Lâm Tâm Như bỗng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng khi cô thường xuyên xuất hiện với ngoại hình có phần kém sắc, già nua tại các sự kiện giải trí . Bên cạnh đó, nhiều người còn đánh giá thấp gu thời trang của nữ diễn viên.

Mới đây, Lâm Tâm Như bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân một bức ảnh selfie cùng dòng trạng thái: “Là ai nói tôi rất lâu rồi không chụp ảnh tự sướng, chủ yếu là trong điện thoại căn bản không tìm được ảnh của tôi, cuối tuần vui vẻ, qua tuần nữa là có thể nghỉ Tết rồi, cố lên”.

Hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Có thể thấy trong bức ảnh này, Lâm Tâm Như để mặt mộc gần như hoàn toàn, cô chỉ sử dụng một chút son dưỡng nhưng vẫn toát lên vẻ tươi trẻ và thần thái vô cùng rạng rỡ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không hề dùng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nào nhưng gương mặt lại đẹp không tỳ vết. Điều khiến nhiều người ghen tỵ chính là làn da của Lâm Tâm Như vô cùng mịn màng dù hiện tại bà xã Hoắc Kiến Hoa đã bước qua tuổi 40.

Người hâm mộ của Lâm Tâm Như cho rằng màn đáp trả thông minh này của thần tượng đã khiến antifan phải “tâm phục khẩu phục”. Dù bị không ít thị phi bủa vây nhưng Lâm Tâm Như luôn khiến nhiều người kính nể vì sự khéo léo của mình trong ứng xử, khẳng định đẳng cấp ngôi sao Cbiz.