Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan

Sau khi theo dõi trận đấu lịch sử giữa Việt Nam và Jordan, nữ diễn viên nổi tiếng Lee Da Hae đã đăng tải bức ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài sân vận động để chúc mừng những học trò của HLV Park Hang Seo.
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Tối ngày 20/1, trận đấu giữa Việt Nam - Jordan đã khiến hàng vạn cổ động viên nín thở theo dõi, từng diễn biến trên sân cỏ đều là những phút giây nghẹt thở. Và cuối cùng sau bao nỗ lực, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử và chính thức có trong tay tấm vé vào tứ kết Asian Cup 2019.
Theo đó, trận đấu giữa Việt Nam và Jordan được truyền hình trực tiếp trên sóng JTBC của Hàn Quốc. Nữ diễn viên nổi tiếng Lee Da Hae cũng đã theo dõi và còn đăng tải hình ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau khi chiến thắng.
Cụ thể, nữ diễn viên đã chụp lại khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân vận động Al-Maktoum (Dubai) và chia sẻ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Việt Nam, tiến lên, xin chúc mừng, thật là đau tim”. Có thể thấy, đối với Lee Da Hae, đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và nghẹt thở.
Bài đăng của nữ diễn viên thu hút rất nhiều lượt thích và bình luận, người hâm mộ Việt Nam không quên gửi lời cảm ơn đến sự cổ vũ của Lee Da Hae đối với đội tuyển Việt Nam.
Được biết, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á ở vòng tứ kết Asian Cup 2019. Đối thủ của các học trò HLV Park sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa Nhật Bản - Saudi Arabia kết thúc.