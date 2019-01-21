Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan

Sao quốc tế 21/01/2019 11:39

Sau khi theo dõi trận đấu lịch sử giữa Việt Nam và Jordan, nữ diễn viên nổi tiếng Lee Da Hae đã đăng tải bức ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài sân vận động để chúc mừng những học trò của HLV Park Hang Seo.

Tối ngày 20/1, trận đấu giữa Việt Nam - Jordan đã khiến hàng vạn cổ động viên nín thở theo dõi, từng diễn biến trên sân cỏ đều là những phút giây nghẹt thở. Và cuối cùng sau bao nỗ lực, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử và chính thức có trong tay tấm vé vào tứ kết Asian Cup 2019.

Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan - Ảnh 1
Việt Nam đã giành chiến thắng trước Jordan để tiến vào tứ kết Asian Cup 2019 - Ảnh: Internet

Theo đó, trận đấu giữa Việt Nam và Jordan được truyền hình trực tiếp trên sóng JTBC của Hàn Quốc. Nữ diễn viên nổi tiếng Lee Da Hae cũng đã theo dõi và còn đăng tải hình ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau khi chiến thắng.

Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan - Ảnh 2
Lee Da Hae đăng bài chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ diễn viên đã chụp lại khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân vận động Al-Maktoum (Dubai) và chia sẻ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Việt Nam, tiến lên, xin chúc mừng, thật là đau tim”. Có thể thấy, đối với Lee Da Hae, đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và nghẹt thở.

Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan - Ảnh 3
Bài đăng của nữ diễn viên trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram NV

Bài đăng của nữ diễn viên thu hút rất nhiều lượt thích và bình luận, người hâm mộ Việt Nam không quên gửi lời cảm ơn đến sự cổ vũ của Lee Da Hae đối với đội tuyển Việt Nam.

Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan - Ảnh 4
Cộng đồng mạng gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên - Ảnh: Instagram NV

Được biết, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á ở vòng tứ kết Asian Cup 2019. Đối thủ của các học trò HLV Park sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa Nhật Bản - Saudi Arabia kết thúc.

Nhờ chỉ số fair-play, Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Nhờ chỉ số fair-play, Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Việt Nam chỉ hơn Lebanon, đội xếp thứ 5 trên BXH các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vì chỉ số fairplay, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 một cách nghẹt thở.

Xem thêm
Từ khóa:   Asian Cup 2019 Việt Nam vào tứ kết asian cup 2019 Lee Da Hae

TIN LIÊN QUAN

Nhờ chỉ số fair-play, Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Nhờ chỉ số fair-play, Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 trong trường hợp nào?

Tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 trong trường hợp nào?

Nóng: Sau khi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm xin ra nước ngoài thi đấu

Nóng: Sau khi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm xin ra nước ngoài thi đấu

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện

Sau AFF Cup, đây là những cầu thủ sẽ cùng Quang Hải cạnh tranh Quả bóng vàng 2018

Sau AFF Cup, đây là những cầu thủ sẽ cùng Quang Hải cạnh tranh Quả bóng vàng 2018

Tuyển Việt Nam đi Asian Cup: Thầy Park khiến tất cả... việt vị

Tuyển Việt Nam đi Asian Cup: Thầy Park khiến tất cả... việt vị

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 54 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 6 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới