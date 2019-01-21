Nữ diễn viên ‘Hotel King” - Lee Da Hae bất ngờ đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Jordan

Tối ngày 20/1, trận đấu giữa Việt Nam - Jordan đã khiến hàng vạn cổ động viên nín thở theo dõi, từng diễn biến trên sân cỏ đều là những phút giây nghẹt thở. Và cuối cùng sau bao nỗ lực, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử và chính thức có trong tay tấm vé vào tứ kết Asian Cup 2019.

Việt Nam đã giành chiến thắng trước Jordan để tiến vào tứ kết Asian Cup 2019 - Ảnh: Internet

Theo đó, trận đấu giữa Việt Nam và Jordan được truyền hình trực tiếp trên sóng JTBC của Hàn Quốc. Nữ diễn viên nổi tiếng Lee Da Hae cũng đã theo dõi và còn đăng tải hình ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau khi chiến thắng.