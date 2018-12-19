Sau AFF Cup, đây là những cầu thủ sẽ cùng Quang Hải cạnh tranh Quả bóng vàng 2018

Chiều qua (18/12), BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã chính thức công bố danh sách Top 5 các cầu thủ có khả năng tranh đua các thứ hạng cao nhất: Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai) và Trần Đình Trọng (Hà Nội).

Trong đó, Quang Hải là cái tên được các chuyên gia và cộng đồng mạng dự đoán sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng nam năm 2018 bởi những thành tích xuất sắc mà anh đã đạt được trong năm nay.

Từ đầu năm 2018, Quang Hải nhận được rất nhiều sự chú ý từ chuyên gia và người hâm mộ. Anh là một trong những đầu tàu có đóng góp quan trọng giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á, giúp đội tuyển Olympic Việt Nam đứng vị trí thứ 4 tại Asiad 2018 và giành ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được tổ chức tại Nhà hát VOH (Đài hát tiếng nói Nhân dân TP.HCM) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 22/12/2018.

Quang Hải lọt vào danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018

Mới đây, trang Fox Sports đã công bố danh sách rút gọn 24 người đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2018. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) đã vinh dự lọt vào danh sách này. Điều đáng tự hào là cả Đông Nam Á chỉ có hai cầu thủ lọt vào danh sách đề cử. Ngoài Quang Hải, cầu thủ còn lại là thủ thành đang chơi tại giải Ngoại Hạng Anh Neil Etheridge của Philippines.

Quang Hải xuất sắc góp mặt trong top những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á - Ảnh: Internet

Mặc dù Quang Hải sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều ngôi sao lớn nhưng đây vẫn là tin vui đối với người hâm mộ và nền bóng đá Việt Nam.