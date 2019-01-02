Nóng: Sau khi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm xin ra nước ngoài thi đấu

Mặc dù còn đến một năm mới hết hợp đồng với CLB Hải Phòng nhưng người đại diện của Đặng Văn Lâm đã gửi giấy xin giải phóng hợp đồng để thủ môn này ra nước ngoài thi đấu.

Chiều nay (2/1), trao đổi với báo chí, Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng xác nhận việc người đại diện có chứng chỉ FIFA của thủ môn Đặng Văn Lâm đã gửi giấy muốn thanh lý hợp đồng với CLB mặc dù thời hạn còn đến 1 năm.

Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Saostar, để giải phóng hợp đồng với CLB Hải Phòng, thủ môn Đặng Văn Lâm có thể sẽ mất hơn 3 tỷ đồng. Được biết vào ngày 15/1 sắp tới, hai bên sẽ có cuộc gặp để giải quyết vấn đề này.

Trong bức thư gửi đến CLB Hải Phòng, người đại diện của Đặng Văn Lâm cho biết lý do muốn giải phóng hợp đồng là vì muốn đưa thủ môn này ra nước ngoài thi đấu. Cũng theo nguồn tin trên, thủ môn Đặng Văn Lâm được các đội bóng của Thái League chú ý sau những pha bắt bóng ấn tượng ở AFF Cup vừa qua.

Nếu muốn giải phóng hợp đồng trước thời hạn, Đặng Văn Lâm có thể phải bồi thường 3 tỷ đồng cho CLB Hải Phòng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Đặng Văn Lâm vẫn đang cùng các đồng đội trong đội tuyển Việt Nam tập luyện để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 5/1 sắp tới.

Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ sau khi tham gia AFF Cup 2018. Mới đây, Đặng Văn Lâm đã được Fox Sports bình chọn là một trong 5 thủ môn đáng xem nhất tại Asian Cup 2019.

Được biết, từ năm 2015, Đặng Văn Lâm bắt đầu chơi cho CLB Hải Phòng. Đến năm 2016, cầu thủ này được gọi lên tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của lãnh đạo CLB, Văn Lâm là một cầu thủ rất ngoan, sinh hoạt chuẩn mực và có nhiều cống hiến cho CLB nên được nhiều người yêu mến.

Cuộc sống bình dị của người bố nghệ sĩ và người mẹ Nga của 'siêu phẩm thủ thành' Đặng Văn Lâm Bố của Văn Lâm là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn. Ông là một người tài giỏi và có đóng góp không ít cho nền nghệ thuật múa ở Việt Nam. Mẹ Văn Lâm là bà Jukova Olga - một người phụ nữ Nga chính gốc.

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