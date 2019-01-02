Nóng: Sau khi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm xin ra nước ngoài thi đấu

Xã hội 02/01/2019 17:28

Mặc dù còn đến một năm mới hết hợp đồng với CLB Hải Phòng nhưng người đại diện của Đặng Văn Lâm đã gửi giấy xin giải phóng hợp đồng để thủ môn này ra nước ngoài thi đấu.

Chiều nay (2/1), trao đổi với báo chí, Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng xác nhận việc người đại diện có chứng chỉ FIFA của thủ môn Đặng Văn Lâm đã gửi giấy muốn thanh lý hợp đồng với CLB mặc dù thời hạn còn đến 1 năm.

Nóng: Sau khi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm xin ra nước ngoài thi đấu - Ảnh 1
Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Saostar, để giải phóng hợp đồng với CLB Hải Phòng, thủ môn Đặng Văn Lâm có thể sẽ mất hơn 3 tỷ đồng. Được biết vào ngày 15/1 sắp tới, hai bên sẽ có cuộc gặp để giải quyết vấn đề này.

Trong bức thư gửi đến CLB Hải Phòng, người đại diện của Đặng Văn Lâm cho biết lý do muốn giải phóng hợp đồng là vì muốn đưa thủ môn này ra nước ngoài thi đấu. Cũng theo nguồn tin trên, thủ môn Đặng Văn Lâm được các đội bóng của Thái League chú ý sau những pha bắt bóng ấn tượng ở AFF Cup vừa qua.

Nóng: Sau khi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm xin ra nước ngoài thi đấu - Ảnh 2
Nếu muốn giải phóng hợp đồng trước thời hạn, Đặng Văn Lâm có thể phải bồi thường 3 tỷ đồng cho CLB Hải Phòng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Đặng Văn Lâm vẫn đang cùng các đồng đội trong đội tuyển Việt Nam tập luyện để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 5/1 sắp tới.

Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ sau khi tham gia AFF Cup 2018. Mới đây, Đặng Văn Lâm đã được Fox Sports bình chọn là một trong 5 thủ môn đáng xem nhất tại Asian Cup 2019.

Được biết, từ năm 2015, Đặng Văn Lâm bắt đầu chơi cho CLB Hải Phòng. Đến năm 2016, cầu thủ này được gọi lên tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của lãnh đạo CLB, Văn Lâm là một cầu thủ rất ngoan, sinh hoạt chuẩn mực và có nhiều cống hiến cho CLB nên được nhiều người yêu mến.

Cuộc sống bình dị của người bố nghệ sĩ và người mẹ Nga của 'siêu phẩm thủ thành' Đặng Văn Lâm

Cuộc sống bình dị của người bố nghệ sĩ và người mẹ Nga của 'siêu phẩm thủ thành' Đặng Văn Lâm

Bố của Văn Lâm là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn. Ông là một người tài giỏi và có đóng góp không ít cho nền nghệ thuật múa ở Việt Nam. Mẹ Văn Lâm là bà Jukova Olga - một người phụ nữ Nga chính gốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Văn Lâm Thủ môn Đặng Văn Lâm đội tuyển Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 36 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 49 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 41 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày