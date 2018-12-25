Sau khi giành chức vô địch, các cầu thủ nhanh chóng tập trung để luyện tập chuẩn bị cho giải đấu Asian Cup. Dù bận rộn là vậy, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng vẫn giữ đúng lời hứa của mình, mang chiếc cup mini đến bệnh viện Nhi Trung ương tặng cho Tom.

Trong buổi gặp gỡ vào ngày 15/12, các cầu thủ đã rơm rớm nước mắt khi nghe về bệnh tình và ước mơ của Tom. Mặc dù mắc căn bệnh ung thư não quái ác nhưng cậu bé luôn theo dõi và cổ vũ các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam . Chính các cầu thủ trẻ đã tiếp thêm sức mạnh cho Tom vượt qua 16 lần truyền hóa chất và 2 lần phẫu thuật. Xúc động trước nghị lực phi thường của cậu bé, Quang Hải và các đồng đội đã hứa sẽ cố gắng mang chiếc cup vàng về cho Tom và các cổ động viên.

Ngoài ra, các cầu thủ còn tổ chức bữa liên hoan nhỏ cho Tom và bạn bè của bé. Điều đáng nói ở đây, các cầu thủ làm mọi việc trong âm thầm chứ không hề đi cùng truyền thông. Chỉ đến khi chị Minh Hà (mẹ của Tom) đăng tải sự việc trên trang cá nhân thì mọi người mới biết.

Cậu bé Tom rất vui vẻ khi gặp được lại các cầu thủ trẻ trong đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Facebook

Chị viết: “Đêm chung kết, dù biết khoảnh khắc Việt Nam chiến thắng và nếu chú Hải bế con chạm tay vào chiếc Cup sẽ là hình ảnh đáng nhớ vô cùng nhưng vì lo cho sức khỏe của con nên mẹ con phút cuối không dám cho con ra sân vận động.

Dĩ nhiên, sau thành tích thì các chú có hàng trăm việc, trả lời phỏng vấn, gặp gỡ các nhà tài trợ, về thăm nhà, dự event... Rồi mẹ con nhận tin nhắn các chú muốn gặp con, ‘chị muốn các chú sẽ gặp cả các bạn con nữa nhé’ và các chú đã sẵn sàng ngay.

Ngoài việc tặng cup vàng mini cho Tom, các cầu thủ còn tổ chức tiệc liên hoan cho các bé trong bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: Facebook

Mình cùng vào viện. Kết quả là khoảnh khắc này, khi chiếc cup bản mini được các chú trao tặng cho con và ngay trong ‘khách sạn’ quen thuộc thân thương. Cùng sát bên con là bao nhiêu đồng đội thì với mẹ con và bao nhiêu bố mẹ, khoảnh khắc này mới thực sự vô cùng đáng quý. Tom chỉ là 1 em bé đại diện cho các bạn, câu chuyện của con không phải là 1 câu chuyện tự kể một mình.

Trân trọng hơn nữa, khi các chú không hề đi cùng với truyền thông. Các chú làm mẹ con nhìn thấy, trong những người hùng tuổi trẻ này, có một chữ tâm rất đẹp.

Con và các bạn, sẽ chiến đấu và chiến thắng!”.

Hành động của các cầu thủ trẻ khiến gia đình các bệnh nhi và cộng đồng mạng vô cùng xúc động - Ảnh: Facebook

Không chỉ là người hùng mang đến chiến thắng lịch sử cho nền bóng đá dân tộc, những chàng trai trẻ ấy còn có tấm lòng rất đẹp. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và tiếp thêm sức mạnh cho các bé trong hành trình chống lại bệnh tật.