Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện

Xã hội 25/12/2018 10:34

Sau khi giành được ngôi vô địch AFF Cup 2018, mới đây các cầu thủ Việt Nam đã âm thầm quay lại bệnh viện để tặng một món quà ý nghĩa cho Tom, cậu bé 4 tuổi bị ung thư não.

Trong buổi gặp gỡ vào ngày 15/12, các cầu thủ đã rơm rớm nước mắt khi nghe về bệnh tình và ước mơ của Tom. Mặc dù mắc căn bệnh ung thư não quái ác nhưng cậu bé luôn theo dõi và cổ vũ các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Chính các cầu thủ trẻ đã tiếp thêm sức mạnh cho Tom vượt qua 16 lần truyền hóa chất và 2 lần phẫu thuật. Xúc động trước nghị lực phi thường của cậu bé, Quang Hải và các đồng đội đã hứa sẽ cố gắng mang chiếc cup vàng về cho Tom và các cổ động viên.

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 1
Các cầu thủ rơm rớm nước mắt trong lần gặp gỡ với bé Tom trước khi thi đấu trận chung kết với Malaysia vào ngày 15/12 - Ảnh: Internet

Sau khi giành chức vô địch, các cầu thủ nhanh chóng tập trung để luyện tập chuẩn bị cho giải đấu Asian Cup. Dù bận rộn là vậy, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng vẫn giữ đúng lời hứa của mình, mang chiếc cup mini đến bệnh viện Nhi Trung ương tặng cho Tom.

Ngoài ra, các cầu thủ còn tổ chức bữa liên hoan nhỏ cho Tom và bạn bè của bé. Điều đáng nói ở đây, các cầu thủ làm mọi việc trong âm thầm chứ không hề đi cùng truyền thông. Chỉ đến khi chị Minh Hà (mẹ của Tom) đăng tải sự việc trên trang cá nhân thì mọi người mới biết.

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 2

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 3

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 4
Cậu bé Tom rất vui vẻ khi gặp được lại các cầu thủ trẻ trong đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Facebook

Chị viết: “Đêm chung kết, dù biết khoảnh khắc Việt Nam chiến thắng và nếu chú Hải bế con chạm tay vào chiếc Cup sẽ là hình ảnh đáng nhớ vô cùng nhưng vì lo cho sức khỏe của con nên mẹ con phút cuối không dám cho con ra sân vận động.

Dĩ nhiên, sau thành tích thì các chú có hàng trăm việc, trả lời phỏng vấn, gặp gỡ các nhà tài trợ, về thăm nhà, dự event... Rồi mẹ con nhận tin nhắn các chú muốn gặp con, ‘chị muốn các chú sẽ gặp cả các bạn con nữa nhé’ và các chú đã sẵn sàng ngay.

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 5Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 6Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 7

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 8
Ngoài việc tặng cup vàng mini cho Tom, các cầu thủ còn tổ chức tiệc liên hoan cho các bé trong bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: Facebook

Mình cùng vào viện. Kết quả là khoảnh khắc này, khi chiếc cup bản mini được các chú trao tặng cho con và ngay trong ‘khách sạn’ quen thuộc thân thương. Cùng sát bên con là bao nhiêu đồng đội thì với mẹ con và bao nhiêu bố mẹ, khoảnh khắc này mới thực sự vô cùng đáng quý. Tom chỉ là 1 em bé đại diện cho các bạn, câu chuyện của con không phải là 1 câu chuyện tự kể một mình.

Trân trọng hơn nữa, khi các chú không hề đi cùng với truyền thông. Các chú làm mẹ con nhìn thấy, trong những người hùng tuổi trẻ này, có một chữ tâm rất đẹp.

Con và các bạn, sẽ chiến đấu và chiến thắng!”.

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 9Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 10Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 11

Xúc động hình ảnh Quang Hải cùng đồng đội lặng lẽ mang cup vàng tặng bé Tom trong bệnh viện - Ảnh 12
Hành động của các cầu thủ trẻ khiến gia đình các bệnh nhi và cộng đồng mạng vô cùng xúc động - Ảnh: Facebook

Không chỉ là người hùng mang đến chiến thắng lịch sử cho nền bóng đá dân tộc, những chàng trai trẻ ấy còn có tấm lòng rất đẹp. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và tiếp thêm sức mạnh cho các bé trong hành trình chống lại bệnh tật.

Đức Chinh, Quang Hải rơi lệ trước trận chung kết AFF Cup: ‘Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang cúp vàng về’

Đức Chinh, Quang Hải rơi lệ trước trận chung kết AFF Cup: ‘Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang cúp vàng về’

Chứng kiến hoàn cảnh của em bé 4 tuổi bị ung thư não, Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu đã rưng rưng nước mắt và hứa rằng “sẽ chiến đấu hết mình để mang cúp vàng về”.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Hải Đức Chinh Văn Hậu Bùi Tiến Dũng đội tuyển Việt Nam Bé Tom Bé trai bị u não

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 10 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày