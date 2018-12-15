Đức Chinh, Quang Hải rơi lệ trước trận chung kết AFF Cup: ‘Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang cúp vàng về’

Chứng kiến hoàn cảnh của em bé 4 tuổi bị ung thư não, Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu đã rưng rưng nước mắt và hứa rằng “sẽ chiến đấu hết mình để mang cúp vàng về”.

Trong chương trình Điều ước thứ 7 được phát sóng vào sáng 15/12, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với một cổ động viên đặc biệt - bé Tom. Tên thật của em là Nguyễn Bá Thiện Vinh 4 tuổi, Hà Nội), mắc bệnh ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi. Mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng bé đã phải trải qua 16 lần hóa trị, 2 lần phẫu thuật, 1 tháng hôn mê. Cậu bé Tom 4 tuổi dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn rất lạc quan - Ảnh: Internet Dù phải đối mặt với căn bệnh quái ác nhưng cậu bé rất yêu thích bóng đá và đặc biệt thần tượng các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam. Đối với bé, các cầu thủ là siêu nhân trong lòng em.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, các cầu thủ đã cố gắng thăm bé Tom. Cuộc gặp gỡ khiến những người có mặt tại trường quay cũng như các khán giả xem qua tivi không khỏi xúc động. Các cầu thủ không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh của Tom - Ảnh: Internet Sau khi lắng nghe câu chuyện của Tom, các cầu thủ không kìm được nước mắt. Quang Hải chia sẻ: “Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang cúp vàng về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, cho bé Tom...”.

Đầu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khiến 90 triệu người dân Việt Nam nức lòng. Các cầu thủ không chỉ tạo nên thành tích tuyệt vời cho bóng đá nước nhà mà còn tiếp thêm sức mạnh cho Tom và gia đình, giúp họ tin rằng trên đời này còn rất nhiều điều kỳ diệu. Gia đình Tom hy vọng phép màu sẽ đến với đứa con trai nhỏ của mình, giúp bé có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc gặp gỡ bất ngờ không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Tom mà các cầu thủ cũng được tiếp lửa - Ảnh: Internet Trong chương trình, các cầu thủ chia sẻ rằng đây là một cuộc gặp gỡ vô cùng ý nghĩa không chỉ đối với Tom. Nhờ cuộc gặp mặt này, họ đã được tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm hơn trong trận chung kết vào tối nay.

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