Bố cầu thủ ngôi sao trong đội tuyển Việt Nam: ‘Từ lúc diễn ra AFF Cup đến nay, vợ chồng tôi chưa một lần xem con đá trọn vẹn’

Mặc dù con trai tham gia thi đấu tại AFF Cup 2018 nhưng bố mẹ cầu thủ Tiến Linh vẫn chưa một lần được xem con đá trọn vẹn.

Trong những ngày vừa qua, người hâm mộ cả nước hừng hực theo dõi từng bước đi của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ngoài diễn biến các trận đấu, thông tin về gia đình của các cầu thủ cũng nhận được không ít sự quan tâm từ người hâm mộ. Tiến Linh là một trong những cầu thủ đá chính trong trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia - Ảnh: Sport 5 Ở trận đấu chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia vừa qua, Tiến Linh là một trong những cầu thủ được HLV Park Hang Seo sử dụng. Dù không ghi bàn nhưng anh cũng để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Được biết Tiến Linh quê ở Hải Dương nhưng đang cùng gia đình sinh sống tại Bình Dương và đầu quân cho CLB Becamex Bình Dương. Lúc còn nhỏ, Tiến Linh là một cậu bé chăm ngoan, học giỏi - Ảnh: Gia đình và Xã hội Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, bố mẹ của Tiến Linh có mở một quán cà phê ở Bình Dương. Chính vì vậy trong suốt giải đấu AFF Cup vừa qua, bố mẹ Linh chưa một lần xem trọn vẹn trận đấu nào của con trai. Những lúc Việt Nam có trận đấu với đội khác, khách đến xem rất đông, mẹ Linh tất bật pha nước còn bố anh thì làm nhiệm vụ trông xe. Mỗi khi nghe bình luận viên gọi tên con mình, đôi vợ chồng già lại không khỏi bồi hồi xúc động.

“Từ khi diễn ra giải AFF cup đến nay, vợ chồng tôi không được xem con trai thi đấu. Vì lúc đó khách đến uống cà phê và xem bóng đá đông nên tôi phải ở ngoài trông xe, còn vợ lo pha chế. Tuy nhiên, chỉ cần nghe thấy bình luận viên nói tên con mình được thi đấu là tôi bồn chồn, khó tả. Nhưng mỗi khi thấy Linh nằm sân do bị phạm lỗi, tôi xót xa không nói lên lời…”, bố Tiến Linh chia sẻ. Gia đình Tiến Linh hiện đang sinh sống ở Bình Dương - Ảnh: Gia đình và Xã hội Được biết, từ lúc 2 tuổi Linh đã phải sống với ông bà nội vì mẹ sang nước ngoài lao động, bố vào Bình Dương làm ăn. Đến khi Linh bắt đầu học tiểu học thì gia đình mới đoàn tụ và chuyển hẳn vào miền Nam sinh sống. Cũng bắt đầu từ đó, Tiến Linh mới bắt đầu gắn bó với môn thể thao vua. Nhờ thầy giáo thể dục phát hiện tài năng và giúp đỡ nên anh mới có cơ hội trúng tuyển vào lò đào tạo của CLB Becamex Bình Dương và thi đấu cho câu lạc bộ này. Mặc dù chưa ghi được nhiều bàn thắng trong mùa giải AFF Cup năm nay nhưng người thân, họ hàng vô cùng tự hào về Tiến Linh. Vì quán cà phê đông khách nên trong trận đấu chung kết chiều nay (15/12), gia đình không thể tổ chức liên hoan. Bố Tiến Linh cho biết sau khi giải đấu kết thúc sẽ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để mời người thân, bạn bè. Kết thúc mùa giải V-League 2018, Tiến Linh là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 bàn thắng.

Đài SBS tung trailer giới thiệu chung kết AFF Cup như phim bom tấn Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia, Đài truyền hình nổi tiếng SBS của Hàn Quốc đã tung ra đoạn trailer giới thiệu trận đấu trên sân Mỹ Đình không khác gì một bộ phim bom tấn.

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