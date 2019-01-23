Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm

Từ sau khi kết hôn, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Trương Hinh Dư “cưới chạy bầu”, thậm chí một bệnh viện đã để lộ thông tin nữ diễn viên mang thai 8 tháng.
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Nữ diễn viên Trương Hinh Dư được nhiều người biết đến qua các vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim đình đám như “Đại kỳ anh hùng truyện”, “Phong thần bảng”, “Thần điêu hiệp lữ”, “Thiên long bát bộ”, “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”…
Tháng 8/2018, nữ diễn viên kết hôn với sĩ quan quân đội Hà Tiệp sau 8 tháng hẹn hò. Sau đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trương Hinh Dư đã mang thai và vội cưới để tránh điều tiếng.
Mới đây, nữ diễn viên Trương Hinh Dư bị bắt gặp đi mua sắm cùng mẹ tại một trung tâm thương mại. Điều khiến nhiều người chú ý chính là ngoại hình có phần “phát tướng” của nữ diễn viên. Cô diện bộ trang phục màu đen rộng rãi để che đi vóc dáng nhưng lại để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, cằm ngấn mỡ và trông có vẻ mệt mỏi.
Trước đó, từng có tin đồn cô đang mang thai tháng thứ 8 và cả gia đình đang chuẩn bị đón con đầu lòng. Trên thực tế, ngay từ đám cưới, mỹ nhân họ Trương đã khiến nhiều người chú ý khi để lộ vòng 2 lớn bất thường. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng và người hâm mộ vẫn còn phải chờ đợi cặp đôi chính thức xác nhận “tin vui” trước công chúng.