Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm

Sao quốc tế 23/01/2019 12:05

Từ sau khi kết hôn, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Trương Hinh Dư “cưới chạy bầu”, thậm chí một bệnh viện đã để lộ thông tin nữ diễn viên mang thai 8 tháng.

Nữ diễn viên Trương Hinh Dư được nhiều người biết đến qua các vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim đình đám như “Đại kỳ anh hùng truyện”, “Phong thần bảng”, “Thần điêu hiệp lữ”, “Thiên long bát bộ”, “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”…

Tháng 8/2018, nữ diễn viên kết hôn với sĩ quan quân đội Hà Tiệp sau 8 tháng hẹn hò. Sau đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trương Hinh Dư đã mang thai và vội cưới để tránh điều tiếng.

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm - Ảnh 1
Trương Hinh Dư và ông xã Hà Tiệp trong đám cưới - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Trương Hinh Dư bị bắt gặp đi mua sắm cùng mẹ tại một trung tâm thương mại. Điều khiến nhiều người chú ý chính là ngoại hình có phần “phát tướng” của nữ diễn viên. Cô diện bộ trang phục màu đen rộng rãi để che đi vóc dáng nhưng lại để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, cằm ngấn mỡ và trông có vẻ mệt mỏi.

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm - Ảnh 2Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm - Ảnh 3

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm - Ảnh 4
Trương Hinh Dư lộ gương mặt bầu bĩnh - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm - Ảnh 5

Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm - Ảnh 6
Trương Hinh Dư ngồi nghỉ tại hàng ghế ở trung tâm thương mại - Ảnh: Internet

Trước đó, từng có tin đồn cô đang mang thai tháng thứ 8 và cả gia đình đang chuẩn bị đón con đầu lòng. Trên thực tế, ngay từ đám cưới, mỹ nhân họ Trương đã khiến nhiều người chú ý khi để lộ vòng 2 lớn bất thường. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng và người hâm mộ vẫn còn phải chờ đợi cặp đôi chính thức xác nhận “tin vui” trước công chúng.

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8

Thông tin Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 bất ngờ lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung sau khi một bệnh viện thẩm mỹ vô tình tiết lộ điều này.

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