Giữa tin đồn mang thai con đầu lòng, Trương Hinh Dư lộ cằm ngấn mỡ khi đi mua sắm

Nữ diễn viên Trương Hinh Dư được nhiều người biết đến qua các vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim đình đám như “Đại kỳ anh hùng truyện”, “Phong thần bảng”, “Thần điêu hiệp lữ”, “Thiên long bát bộ”, “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”…

Tháng 8/2018, nữ diễn viên kết hôn với sĩ quan quân đội Hà Tiệp sau 8 tháng hẹn hò. Sau đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trương Hinh Dư đã mang thai và vội cưới để tránh điều tiếng.