Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8

Sao quốc tế 06/01/2019 16:14

Thông tin Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 bất ngờ lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung sau khi một bệnh viện thẩm mỹ vô tình tiết lộ điều này.

Nữ diễn viên Trương Hinh Dư và sĩ quan quân đội Hà Tiệp kết hôn vào cuối tháng 8/2018 sau 8 tháng hẹn hò. Trương Hinh Dư từng dính vào tin đồn “cưới chạy bầu” song phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng.

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 - Ảnh 1
Trương Hinh Dư và Hà Tiệp trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Mới đây, một bệnh viện thẩm mỹ ở Quảng Châu bất ngờ tiết lộ với khách hàng của mình rằng Trương Hinh Dư hiện đã mang thai được 8 tháng, cách đây 2 tuần đã tới đây để mát xa. Ngay lập tức, thông tin này được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ nhanh như chớp.

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 - Ảnh 2
Nguồn tin Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, Trương Hinh Dư cảm thấy vô cùng khó chịu và đã đăng tải một đoạn chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi thường xuyên gặp phải những chuyện như thế này. Chỉ là một khách hàng bình thường, vậy mà tôi bị quay lén, rồi bị chỉnh sửa cắt ghép clip để mang đi quảng cáo, không chỉ vậy, ngay cả người qua đường thôi cũng nói về chuyện đời tư của tôi, sau đó còn tự tiện đem chuyện này ra để chia sẻ trên mạng xã hội với danh nghĩa ‘người biết chuyện’. Còn cái bệnh viện kia, tôi sẽ không quay lại lần thứ hai".

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 - Ảnh 3
Bài đăng của Trương Hinh Dư trên Weibo - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dòng trạng thái của Trương Hinh Dư chỉ nói về việc chuyện đời tư bị "bán rẻ" và cô cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu nhiều áp lực từ dư luận chứ không hề phủ nhận việc mang thai. Nhiều cư dân mạng cho rằng người đẹp họ Trương thực sự đang mang thai con đầu lòng và đã bước sang tháng thứ 8 thai kỳ.

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 - Ảnh 4Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 - Ảnh 5

Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8 - Ảnh 6
Những hình ảnh làm dấy lên nghi vấn Trương Hinh Dư đang mang thai - Ảnh: Internet

Trước đó, Trương Hinh Dư thường xuyên xuất hiện trước công chúng với thân hình có phần “phì nhiêu” hơn trước, dáng đi cũng nặng nề hơn. Hiện tại, người hâm mộ đang mong chờ cặp đôi lên tiếng xác nhận “tin vui”.

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