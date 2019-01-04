Clara vốn là người mẫu Thụy Sỹ gốc Hàn, cô sở hữu gương mặt đẹp không tì vết cùng thân hình vô cùng nóng bỏng, truyền thông thường ưu ái gọi cô là “nữ hoàng gợi cảm” của xứ sở kim chi.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Clara - Ảnh: Internet

Cách đây 4 năm, Clara từng kiện CEO của mình vì tội quấy rối tình dục. Ngược lại, phía công ty cũ của người đẹp tố cáo cô tung bằng chứng giả, cố tình nói dối vì nữ nghệ sĩ mới là người chủ động tán tỉnh CEO của mình. Vụ kiện đã kéo dài suốt một thời gian cho đến khi chiến thắng nghiêng về phía Clara. Tháng 9/2015, người đẹp gốc Hàn quyết định rút đơn kiện vì cả hai bên đều đã đạt được thỏa thuận.