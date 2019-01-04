Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia

Sao quốc tế 04/01/2019 11:21

Mới đây, nữ diễn viên kiêm người mẫu Clara bất ngờ thông báo sẽ kết hôn với bạn trai doanh nhân và tung ra bộ ảnh cưới vô cùng lộng lẫy “gây bão” mạng.

Clara vốn là người mẫu Thụy Sỹ gốc Hàn, cô sở hữu gương mặt đẹp không tì vết cùng thân hình vô cùng nóng bỏng, truyền thông thường ưu ái gọi cô là “nữ hoàng gợi cảm” của xứ sở kim chi.

Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 1
Nữ diễn viên kiêm người mẫu Clara - Ảnh: Internet

Cách đây 4 năm, Clara từng kiện CEO của mình vì tội quấy rối tình dục. Ngược lại, phía công ty cũ của người đẹp tố cáo cô tung bằng chứng giả, cố tình nói dối vì nữ nghệ sĩ mới là người chủ động tán tỉnh CEO của mình. Vụ kiện đã kéo dài suốt một thời gian cho đến khi chiến thắng nghiêng về phía Clara. Tháng 9/2015, người đẹp gốc Hàn quyết định rút đơn kiện vì cả hai bên đều đã đạt được thỏa thuận.

Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 2
Clara từng kiện CEO vì tội quấy rối tình dục và bị tố ngược lại - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, ngày 3/1 vừa qua, công ty chủ quản của Clara bất ngờ thông báo: “Clara sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai người Mỹ-Hàn sau 1 năm hẹn hò vào ngày 6/1 sắp tới tại Los Angeles, Calirfornia (Mỹ). Đám cưới sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ và riêng tư cùng sự góp mặt của gia đình hai bên”.

Ngay sau đó, Clara đã tung ra bộ ảnh cưới vô cùng xinh đẹp khiến người xem phải choáng ngợp vì quá lộng lẫy. Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề “nóng” trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi biết rằng người đẹp tai tiếng này cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình.

Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 3

Nhan sắc của Clara khiến ai nấy đều phải xuýt xoa - Ảnh: Internet

Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 4Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 5Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 6

Sau bê bối quấy rối tình dục, ‘nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn’ thông báo kết hôn với bạn trai đại gia - Ảnh 7

Bộ hình cưới của Clara cũng được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Được biết, chồng tương lai của Clara là một doanh nhân thành đạt lớn lên tại Mỹ và hiện đang kinh doanh tại Hàn Quốc. Sau đám cưới, cặp đôi sẽ định cư ở Hàn.

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