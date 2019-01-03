Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’

Sao quốc tế 03/01/2019 10:55

Phản ứng của Song Hye Kyo khi bị chê bai vì photoshop “quá lố” hình ảnh quảng cáo đã khiến ai nấy đều nể phục đẳng cấp của “chị đại” trong làng giải trí.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của “xứ sở kim chi” và được người hâm mộ khắp châu Á yêu mến. Dù đã gần 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc như “nữ thần” khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ. Hiện tại, vai diễn của cô trong bộ phim "Encounter” đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ với rating trung bình ở mức 10.3% (theo thống kê của Nielsen Korea).

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 1
Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong Encounter - Ảnh: Internet

Bên cạnh vai trò là diễn viên, Song Hye Kyo thường xuyên được các nhãn hàng thời trang “chọn mặt gửi vàng”. Mới đây, bộ ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang trẻ của nữ diễn viên đã khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Đây cũng là lần hiếm hoi Song Hye Kyo xuất hiện với những trang phục bó sát, khoe hình thể cực chuẩn với đôi chân thon thả, nuột nà.

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 2Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 3Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 4Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 5

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 6
Bộ ảnh của Song Hye Kyo khiến người xem ngất ngây vì quá trẻ đẹp - Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ cho rằng, nhờ giảm cân nên Song Hye Kyo đã lột xác hoàn toàn và ngày càng trẻ trung hơn. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng những bức ảnh này đều đã được photoshop quá đà nên Song Hye Kyo mới xinh đẹp như vậy.

Mới đây, để đáp trả lại những ý kiến trái chiều về ngoại hình của mình, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã tung ra loạt ảnh hậu trường của bộ hình quảng cáo lên trang cá nhân, chứng minh nhan sắc tươi trẻ bất chấp thời gian của cô.

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 7
Bài đăng của Song Hye Kyo trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram NV

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 8Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 9Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 10

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’ - Ảnh 11
Nữ diễn viên sở hữu thân hình mảnh mai và đôi chân thon gọn ngay cả ở những bức ảnh hậu trường - Ảnh: Instagram NV

Chẳng cần phải lên tiếng phân bua, động thái đầy tinh tế này của người đẹp họ Song chắc hẳn sẽ khiến antifan phải “câm nín” và thừa nhận rằng Song Hye Kyo xứng đáng với đẳng cấp “nữ thần” của Kbiz, chẳng cần nhờ cậy photoshop để “lừa tình”.

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