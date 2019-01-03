Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của “xứ sở kim chi” và được người hâm mộ khắp châu Á yêu mến. Dù đã gần 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc như “nữ thần” khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ. Hiện tại, vai diễn của cô trong bộ phim "Encounter” đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ với rating trung bình ở mức 10.3% (theo thống kê của Nielsen Korea).

Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong Encounter - Ảnh: Internet

Bên cạnh vai trò là diễn viên, Song Hye Kyo thường xuyên được các nhãn hàng thời trang “chọn mặt gửi vàng”. Mới đây, bộ ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang trẻ của nữ diễn viên đã khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Đây cũng là lần hiếm hoi Song Hye Kyo xuất hiện với những trang phục bó sát, khoe hình thể cực chuẩn với đôi chân thon thả, nuột nà.