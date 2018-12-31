Vừa mới công bố tin hẹn hò, loạt khoảnh khắc này của Kwang Soo và Sun Bin trong quá khứ liền bị ‘đào mộ’

Ngày cuối cùng của năm 2018, người hâm mộ vô cùng vui mừng trước thông tin “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo xác nhận hẹn hò nữ diễn viên Lee Sun Bin. Ngay lập tức, những khoảnh khắc ngọt ngào trong quá khứ của cả hai được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Trải qua 8 năm gắn bó cùng Running Man, cuối cùng “thánh nhọ” Lee Kwang Soo cũng đã thoát kiếp FA. Hôm nay (31/12), phía công ty đại diện của Kwang Soo đã xác nhận thông tin anh đang hẹn hò với người đẹp Lee Sun Bin. Chia sẻ với truyền thông, quản lý của nam diễn viên còn cho biết: "Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin đã hẹn hò với nhau được 5 tháng". Kwang Soo và Sun Bin đã hẹn hò được 5 tháng - Ảnh: Internet Hiện tại, đây chính là tin tức “hot” nhất trên các diễn đàn và trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Người hâm mộ đang vô cùng vui mừng vì chàng “hươu cao cổ” đã tìm được một nửa của mình. Ngay lập tức, hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trong quá khứ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tháng 9/2016, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin lần đầu gặp nhau trong chương trình Running Man. Định mệnh có lẽ đã an bài từ đây khi Sun Bin trở thành bạn cặp của Kwang Soo. Trong suốt quá trình ghi hình, cặp đôi từng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau trong lần gặp đầu tiên - Ảnh: Internet Chính nữ diễn viên Lee Sun Bin cũng từng bày tỏ sự yêu thích của mình đối với Kwang Soo và thổ lộ rằng anh là mẫu bạn trai lý tưởng của cô: “Tôi cực kỳ sung sướng khi được gặp đàn anh Lee Kwang Soo, mẫu bạn trai trong mơ của tôi. Kể cả cái cách mà anh ấy tranh luận với người khác cũng khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi rất hợp nhau”.

Lee Sun Bin ngại ngùng thừa nhận Kwang Soo là hình mẫu của cô - Ảnh: Internet Trong 1 cảnh quay, Lee Kwang Soo cũng đùa lại rằng: "Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò. Thưa các bạn, tuần sau chúng tôi sẽ công bố tin kết hôn”. Có lẽ, nhờ sự kết hợp ăn ý và khiếu hài hước giống nhau mà cả hai đã tìm được tiếng nói chung, trở nên thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Hóa ra, Kwang Soo đã 'thừa nhận' hẹn hò với Sun Bin từ 2 năm trước - Ảnh: Internet Người hâm mộ châu Á của Lee Kwang Soo đang thầm cảm ơn “bà mối” Running Man bởi nhờ có chương trình mà chàng “hươu” mới tìm được một nửa hoàn hảo của mình là Lee Sun Bin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-moi-cong-bo-tin-hen-ho-loat-khoanh-khac-nay-cua-kwang-soo-va-sun-bin-trong-qua-khu-lien-bi-dao-mo-309896.html